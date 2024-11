Esce l’album “Your Life” Tonight Show

Arezzo, 20 novembre 2024 – Arezzo e Castiglion Fiorentino uniti grazie ad un gruppo di quattro Amici appassionati di musica nascono a fine 2016 i *Simis*, il nome ha in origine misteriosa, iniziano a comporre viene pubblicato il singolo che si chiama “Void (Drowning Into)” e nasce l'idea di creare un concept album di stampo progressive. Nella serata di Sabato 23 Novembre dalle 21:00 in poi, presso la libreria Quelli dei Libri di Arezzo, in via della Fiorandola 38, avverrà il Release party per festeggiare uscita dell’album “Your Life” Tonight Show e allo scoccare della mezzanotte verrà pubblicato su tutte le piattaforme di streaming musicale, siete tutti invitati a partecipare ingresso libero. Il gruppo è formato dagli Aretini Mattia Di Gorga alla Batteria, e’ influenzato in origine dalle sonorità grezze e rustiche di John Bonham, studia per sposare queste alla tecnica e alla meticolosità dei suoi amati Dream Theater. Marco Landini, alla Chitarra, origini classiche ma, anima pop. Prova di continuo a introdurre elementi di fingerstyle nelle dinamiche della band. Ai ragazzi di Castiglion Fiorentino Giacomo Traquandi alla Voce e Synth si avvicina alla musica sin da piccolo esplorando vari strumenti, intorno ai 20 anni si concentra sulla chitarra e sul canto per poi scoprire e approfondire i sintetizzatori grazie alla band i Simis. Alessio Fanti alla Basso, segue i modelli heavy metal, e si ritrova a sperimentare nuovi orizzonti insieme al progetto progressive.