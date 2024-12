Energia in musica, l’evento in programma domenica 22 dicembre alle 16,30 alla Casa dell’Energia

Arezzo, 21 dicembre 2024 – Energia in musica è l’evento in programma domenica 22 dicembre alle ore 16,30 alla Casa dell’Energia di via Leone Leoni ad Arezzo con il concerto e coro di Natale. Dopo i saluti del fondatore della casa dell’Energia e musicista Fabio Mori, intervengono Maria Grazia Donati Music e Vocal Academy Arezzo e la dottoressa Grabriella Rossi presidente di Tecla onlus. L’evento in collaborazione con Music and vocal Academy e Angels Pop Cor Arezzo è volto a raccogliere fondi per i bambini del più grande orfanatrofio del Madagascar. “Il concerto è aperto a tutti incentrato sulla partecipazione dei bambini perchè Music and vocal Academy è orientata sui ragazzi – spiega Fabio Mori fondatore della casa dell’Energia e musicista - suonerò anche io. La passione musicale è quella che ci guida. Abbiamo cercato in questo momento di fondere anche un aspetto benefico a ricaduta positiva sulla cittadinanza sostenendo Tecla onlus. In particolare sosterremo una campagna di iscrizioni e tesseramento volta alla raccolta fondi per l’orfanatrofio di Fianarantsoa in Madagascar che è l’orfanatrofio più grande in Africa. Durante il pomeriggio ci sarà anche la presenza di Angels pop cor, un coro gospel sempre di ragazzi. L’ingresso è gratuito, alla casa dell’Energia ci sarà il banchino di tesseramento e raccolta fondi di Tecla Onlus”. Il repertorio abbraccerà tutti i classici di Natale. “Proporremo i grandi classici di Natale da Last Christmas a Merry Christmas – continua Mori - ci sarà anche qualcosa dei Pink Floyd e di Michael Jackson. Quest’anno abbiamo supportato molte attività orientate proprio ai ragazzi soprattutto per il sostegno di orfanatrofi questa il secondo evento che abbiamo fatto. Poco tempo fa ne abbiamo promosso un altro evento per un orfanatrofio in Mozambico, questo è il secondo evento del filone che sposa una causa benefica”.