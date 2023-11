Ecco l’"Autunno Barberiniano" per ricordare papa Urbano VIII

Una serie di iniziative per ricordare un papa toscano. Fu casa "Tafania", nella campagna di Barberino Val d’Elsa, a dare i natali nel 1568 a Maffeo Vincenzo Barberini, eletto papa con il nome di Urbano VIII nel 1623. Nacque ‘tafano’, simbolo araldico della famiglia Barberini, ma passò ai posteri come ape. Un barberinese scaltro che per nascondere le proprie umili origini arrivò a modificare gli stemmi di famiglia intervenendo e rimuovendo i simboli araldici, trasformando i tafani, ritenuti insetti comuni e fastidiosi, in operose e nobili api.

La vita, i ruoli, le curiosità, le origini di uno dei personaggi più carismatici a cavallo tra il sedicesimo e il diciassettesimo secolo si riscoprono in un nuovo percorso di studi, approfondimenti, conferenze e itinerari storico-turistico e culturali progettato e realizzato dal comune di Barberino Tavarnelle, che ha aderito al Comitato nazionale per le celebrazioni del quarto centenario dell’elezione di Papa Urbano VIII. Il Comitato Nazionale è composto da comune di Barberino Tavarnelle, Istituto Sangalli per la storia e le culture religiose, Museo Galileo, Medici Archive Project, Accademia della Crusca, Galleria Nazionale di Palazzo Barberini (Roma) e Istituto Nazionale di Studi Romani (Roma).

L’"Autunno Barberiniano" è la prima edizione di un ciclo di conferenze tra Firenze e Barberino Val d’Elsa, da domani al 4 dicembre. Domani primo evento della rassegna alle 18 all’Istituto Sangalli di Firenze con la conferenza del professor Maurizio Sangalli dell’Università per Stranieri di Siena che interverrà sul tema "Avere dei santi in paradiso serve (anche) ai papi: la politica della santità sotto il pontificato di Urbano VIII (1623-1644)". A Barberino Val d’Elsa, lunedì 6 novembre alle 18 nella sala consiliare del palazzo comunale la conferenza "Papa Urbano VIII: le origini valdelsane dei Barberini" con Giulio Cretti dell’Università di Firenze e Siena.