Ecco i due giorni di Eroica. Il mito pedala con la Storia

SIENA

Tutti in sella, per "la bellezza della fatica e il gusto dell’impresa": la 26ª edizione dell’Eroica ha aperto i battenti. Tra numeri da capogiro, passione ed emozioni. Un viaggio nella Storia, sulle strade bianche, tra miti e leggende, tra passato e presente. Novemila gli iscritti, provenienti da 39 nazioni dei cinque continenti, per la ciclostorica più famosa del mondo. I primi eroici, quelli con le bici costruite prima del 1930, sono partiti all’alba, stamani alle 4,30, seguiti dagli altri pronti a coprire le due distanze più lunghe (cinque i percorsi). Domani, invece, sulle strade bianche delle Terre di Siena, sfileranno i ciclisti dei percorsi più brevi. Tra gli eroici anche tante stelle dei pedali, da Saronni a Baronchelli, da Cassani a Ballan, da Zabel a Kwiatkowski, vincitore di due Strade Bianche e già campione del Mondo. Un viaggio nella storia che adesso è possibile vivere anche alle ex cantine Ricasoli: è stata inaugurata ieri Casa Eroica, percorso che si snoda in differenti sale con postazioni interattive, fruibili in lingua italiana e inglese. In casa Eroica, nata su iniziativa del Comune di Gaiole in Chianti e realizzata da Opera Laboratori ed Eroica, i visitatori potranno, virtualmente, correre lungo le strade bianche o immedesimarsi negli eroici, costruire una bici, ascoltare la voce dei protagonisti, acquistare prodotti ufficiali. A tagliare il nastro anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani: "L’Eroica – ha detto – è per molti l’evento atteso tutto l’anno, un momento di incontro, per ritrovare amici e volti noti, per vivere le emozioni e l’allegria del festival, per indugiare nei ristori, per godere la poesia della bicicletta su quei percorsi iconici che la regione regala. Un enorme ringraziamento a chi ha ideato tutto questo, Giancarlo Brocci, e a tutti i suoi collaboratori e volontari".

"Casa Eroica è casa soprattutto di una storia irripetibile da vivere tutto l’anno", ha aggiunto il sindaco di Gaiole in Chianti, Michele Pescini. "L’Eroica è una filosofia di vita – dice il presidente di Opera laboratori Giuseppe Costa –. Non bisogna correre solo per vincere, ma anche per muoversi insieme". L’Eroica domani sarà trasmessa dalle 9 alle 9,40 su Rai3 e dalle 9,45 alle 12 su Rai Sport. Oggi e domani c’è anche ‘Eroici a piedi’, camminata di 7 Km per tutti.

Angela Gorellini