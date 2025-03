Arezzo, 20 marzo 2025 – Ecce Ancilla Domini, il Comune di Terranuova celebra il Capodanno dell'Annunciazione Conversazione con la storica dell’arte Lucia Fiaschi a Palazzo Concini, domenica 23 marzo, ore 17

In occasione delle celebrazioni per il Capodanno dell'Annunciazione, il Comune di Terranuova Bracciolini, con la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana, organizza un evento speciale dedicato al tema dell’Annunciazione, inteso come simbolo culturale e umano, oltre il suo significato religioso. L’incontro, dal titolo "Ecce Ancilla Domini", si terrà il 23 marzo 2025 a Palazzo Concini, dalle 17:00 alle 19:00.

La storica dell’arte Lucia Fiaschi, presidente dell’Associazione culturale D’Arno, guiderà una conversazione sull’iconografia dell'Annunciazione nell'arte del XX secolo, esplorando opere di artisti come Van Gogh, Rossetti, Rouault, Savinio, Dalì, e il nostro conterraneo Venturino Venturi. L'incontro sarà arricchito da letture tratte da testi di Jacopone da Todi, Dante, Alda Merini e Rilke e da un intervento musicale a tema a cura degli allievi e maestri della Società Filarmonica G. Verdi.

L’iniziativa è promossa in collaborazione con l’Associazione D’Arno, che si dedica alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del Valdarno Superiore.

Dettagli evento:

Data: Sabato 5 aprile 2025

Orario: 17:00 - 19:00

Luogo: Palazzo Concini, Terranuova Bracciolini

Ingresso libero

Programma: Conversazione con Lucia Fiaschi, letture e intervento musicale della Società Filarmonica G. Verdi