Arezzo, 29 giugno 2024 – E’ iniziato il countdown per la prima edizione di “Varchi color run”, l’evento più divertente dell’inizio estate in programma a Montevarchi, sabato 29 giugno, a partire dalle ore 18.00 nel parcheggio in fondo al viale Matteotti. Prima la camminata o la corsa di cinque o dieci chilometri, a scelta, immersi nei colori nell’area del Lungarno, poi dalle 20.00, il divertimento continua con “Music Party” e la performance di live band e dj set che si alterneranno per intrattenere i partecipanti. Non mancherà il cibo, con la presenza di food trucks, tra i quali Billi’s, Canu e Panunto, e non mancherà neppure il lancio di polveri colorate durante tutta la serata fino alle 24.00.

L’iniziativa è organizzata dall’Amministrazione comunale e dall’Associazione sportiva Rinascita Montevarchi in collaborazione, con Avis Montevarchi e Unicoop Firenze per invitare i cittadini a camminare, correre e divertirsi in “in maniera differente”. L’Assessore alla Promozione del territorio Sandra Nocentini e il direttore artistico del Music Party Damiano Falcioni sono entrati nel dettaglio dell’iniziativa.

"La prima parte della giornata è un evento con caratteristiche più sportive, anche se accessibile a tutti – afferma l’Assessore Nocentini - La seconda invece è un’alternanza di band musicali molto giovani che offriranno uno spettacolo sempre divertente in fondo al viale Matteotti, accompagnato dallo sparo di cannoni caricati con polveri colorate e coriandoli per rendere sempre più accattivante la nostra sera d’estate”

“Da più di due anni mi occupo di questa tipologia di raduni musicali – continua Damiano Falcioni – in cui la protagonista assoluta sarà la musica di qualità insieme al divertimento. Ad esibirsi saremo tre band che ormai si conoscono da tempo. Una proposta interessante che mi auguro possa rappresentare la prima iniziativa di una lunga serie di “Color Run” a Montevarchi”