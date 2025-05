Arezzo, 29 maggio 2025 – La Stagione Concertistica Aretina 2025 si conclude con un evento straordinario in occasione della Festa della Repubblica: domenica 1 giugno alle ore 20:30, la Caurum Hall – Auditorium Guido d’Arezzo ospita l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta da Cornelius Meister, con la partecipazione del mezzosoprano Monica Bacelli, in un programma che intreccia tradizione popolare e grande sinfonismo romantico. In apertura, l’Ouverture da Der Freischütz di Carl Maria von Weber, seguiranno i celebri Folk Songs di Luciano Berio, eseguiti da una delle più raffinate interpreti del repertorio vocale contemporaneo, e infine la travolgente Sinfonia n. 4 in re minore op. 120 di Robert Schumann. Un viaggio musicale che celebra la ricchezza della cultura europea e chiude in grande la stagione 2025, organizzata con il patrocinio del Comune di Arezzo e il sostegno della Fondazione CR Firenze, resa possibile grazie alla Fondazione Guido d’Arezzo – ente presieduto dal sindaco della città Alessandro Ghinelli e diretto da Lorenzo Cinatti – e a Giovanni Andrea Zanon, direttore artistico della stagione concertistica della fondazione; con il supporto di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Arezzo, Fondazione CR Firenze (info su www.fondazioneguidodarezzo.com, biglietti su www.discoverarezzo.com e in biglietteria al Teatro Petrarca).

"Il concerto dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino che conclude la stagione concertistica aretina non è solo un evento di straordinaria rilevanza artistica, ma è anche la conferma della crescente centralità di Arezzo nel panorama culturale nazionale - dichiara il sindaco e presidente della fondazione Guido d'Arezzo Alessandro Ghinelli - Grazie all’impegno della Fondazione Guido d’Arezzo, del direttore artistico Giovanni Andrea Zanon, al sostegno della Fondazione CR Firenze, alla collaborazione con istituzioni prestigiose come il Maggio Musicale Fiorentino, siamo riusciti a offrire al nostro pubblico, sempre più numeroso, attento e coinvolto, una stagione di altissimo livello, che ha saputo coniugare qualità e partecipazione. Chiudiamo con un appuntamento prestigioso, che celebrerà non solo la musica, ma anche i valori fondanti della nostra Repubblica”.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti anche quest’anno - dichiara Giovanni Andrea Zanon - la stagione concertistica ha confermato la sua solidità artistica e la crescente affezione del pubblico, sempre più numeroso e partecipe. È un segnale chiaro che la Fondazione sta consolidando il ruolo di Arezzo come punto di riferimento musicale a livello nazionale. Abbiamo avuto l’onore di ospitare artisti straordinari, come Nadine Sierra e Michail Pletnev, il nostro ormai tradizionale gala di danza con alcuni tra i più grandi ballerini del panorama mondiale, e altri appuntamenti di grande rilievo che hanno arricchito il cartellone. Il prossimo appuntamento sarà il concerto di chiusura della stagione, che rinnova la prestigiosa collaborazione con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, presente fin dalla prima edizione. Sul podio il maestro Cornelius Meister e, come solista, il soprano Monica Bacelli. Il programma, che unisce pagine di Weber, Berio e Schumann, rappresenta una proposta inedita per la città e un’occasione speciale per concludere la stagione con un evento di altissimo profilo”.

Fondata nel 1933, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino è una delle istituzioni musicali più prestigiose d’Europa, protagonista di produzioni liriche e sinfoniche che l’hanno portata sui più importanti palcoscenici internazionali. Dal 2022 è diretta da Cornelius Meister, direttore d’orchestra tedesco tra i più apprezzati della sua generazione, noto per la versatilità e profondità delle sue interpretazioni. Accanto a lui, il mezzosoprano Monica Bacelli, artista di fama internazionale con un repertorio che spazia dalla musica antica alla contemporanea, protagonista nelle maggiori stagioni operistiche e concertistiche del mondo. Una serata all’insegna dell’eccellenza musicale che unisce sensibilità interpretativa e respiro sinfonico, suggellando la chiusura della stagione con un concerto di altissimo profilo.