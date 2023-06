Arezzo, 3 giugno 2023 – Divertimento, esperienze e socializzazione con i Campi Stellari 2023. “Tutti diversi? Tutti uguali? Tuttinsieme!” è lo slogan dei centri estivi organizzati da All Stars Arezzo Social insieme ad All Stars Arezzo Onlus e a Gli Angeli di All Stars che si svilupperanno attraverso dieci settimane ricche di attività per bambini e ragazzi tra i sei e i quindici anni. I Campi Stellari 2023 prenderanno il via da lunedì 19 giugno e proseguiranno fino a venerdì 1 settembre, con la sola pausa nella settimana di ferragosto, trovando la propria peculiarità nella collaborazione con varie realtà locali per proporre esperienze diversificate giorno dopo giorno.

Tra le finalità alla base dell’iniziativa rientra la volontà di fornire un servizio alle famiglie nel periodo senza scuola e di promuovere una cultura di inclusione e integrazione, con la partecipazione che è aperta ai bambini con disabilità e a ragazzi senza disabilità che potranno vivere esperienze comuni dove giocare e svolgere tante attività insieme. Questa particolare organizzazione è sostenuta dalla presenza di personale qualificato nell’ambito delle scienze dell’educazione, delle scienze della formazione, delle scienze psicologiche e delle scienze motorie, con competenze professionali e umane per calibrare la proposta ludica e educativa in relazione ai bisogni delle famiglie e alle caratteristiche dei partecipanti. La base dei Campi Stellari 2023 saranno i locali del Centro di Aggregazione Sociale di Agazzi che saranno sede delle attività per tre giorni alla settimana con orario flessibile dalle 8.00 alle 15.00, mentre le giornate del martedì e del venerdì saranno trascorse alla piscina del Blue Team dalle 8.00 alle 17.30. Le diverse settimane saranno scandite da una programmazione che spazia tra attività motorie, musicali, ludiche e artistiche, passeggiate in natura e visite guidate, momenti di socializzazione e di educazione, con un calendario che verrà presentato alle famiglie di volta in volta per indicare anche l’eventuale giornata dedicata allo sport con tecnici laureati in scienze motorie.

Uno speciale progetto estivo dal titolo “SocializziAMO in Grande - Estate 2023” sarà specificatamente dedicato ai giovani adulti a partire dai sedici anni, con o senza disabilità. La proposta avanzata da All Stars Arezzo Social sarà il martedì e il giovedì, in orario pomeridiano, e sarà strutturata attraverso attività in diversi contesti comunitari, volti al mantenimento e all’apprendimento di abilità e di autonomie socio-relazionali in stretto collegamento con numerose realtà locali. Per ulteriori informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 366/86.35.798 o inviare una mail a [email protected]