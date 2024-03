Disfida Dem-Iv rimandata. Ma lei: "Resto"

I nervi sono tirati, anche se si proclama massima tranquillità. L’attesa disfida dei dem sul congelamento delle deleghe della vicepresidente della Regione Stefania Saccardi lanciata da Italia Viva nella contesa di Palazzo Vecchio è rimandata a data da destinarsi. Mentre si aspetta che venga calendarizzata una riunione di partito a livello regionale, è partita la fase di studio. Ci si annusa per fiutare l’aria che tira. Una roba del tipo che chissà che dopo lo spegnimento dei riflettori sul palco della Leopolda non possa esserci un ripensamento di Renzi. Mah. E’ quello che spera, primo fra tutti, il governatore toscano Eugenio Giani, sempre orgoglioso della sua maggioranza a campo largo, ma nemmeno troppo a giudicare l’aula di ieri. Per la cronaca Italia viva è stata determinante per modificare la legge Marson, con i 5 Stelle contrari: è finita con 21 voti favorevoli, senza Iv satrebbe mancato il numero legale.

Ma sulle decisioni molto dipenderà dal prosieguo. Sotto osservazione il comportamento in consiglio regionale del gruppo di Iv: i dem contano di non essere traditi. E cioè che gli alleati si mantengano tali e non si trasformino in avversari: ieri è andata così. Un occhio di riguardo va anche a quello che succederà nell’assemblea di Palazzo Vecchio: non sono ammessi sgambetti nell’approvazione del piano operativo comunale. Poi il faro è puntato su di lei, Saccardi è la numero due della Regione, ha un ruolo istituzionale importante. Lei subito: "Un richiamo giusto, non ho alcun problema a restare in giunta". "Credo che prima che il Pd faccia delle valutazioni – dice il capogruppo Pd in consiglio regionale, Vincenzo Ceccarelli – sarà l’assessore Saccardi a fare delle riflessioni e dirci quali sono le sue conclusioni". Ci sono già.

Ilaria Ulivelli