Dekru, anime leggere, i mimi ucraini considerati gli eredi di Marcel Marceau

Arezzo, 14 dicembre 2023 – Domenica 17 dicembre, alle ore 16,30, appuntamento con il circo contemporaneo per tutti con la Compagnia Dekru in Anime leggere. Dall’Ucraina lo show che ha riscritto i canoni del mimo, portando in scena un viaggio nell’avventura della vita tra poesia e comicità. Un rutilante susseguirsi di brevi scene che vanno a comporre il ritratto dell’uomo contemporaneo. Ecco comparire un allegro circo, una tranquilla giornata lavorativa stravolta dal blocco di un ascensore, una gara olimpica, una serie di sketches sugli imprevisti quotidiani, un misterioso mondo sottomarino, un’onirica storia d’amore tra statue viventi e molto altro ancora.

Anime leggere è uno spettacolo unico nel suo genere: una performance di teatro fisico capace di raccontare il presente che ci circonda in maniera acuta e allo stesso tempo divertente, cercando sotto il rumore della modernità il silenzio immutabile della condizione umana, raccontata con delicatezza e ironia.

Scritto e diretto dalla regista Liubov Cherepakhina, insegnante della rinomata Accademia di Varietà e Arti Circensi di Kiev, Anime leggere è portato in scena dal pluripremiato quartetto di mimi ucraini Dekru, vincitori al Festival Mondiale del Circo di Mosca e al Festival di Clown e Mimi di Odessa, considerati gli eredi spirituali del Maestro Marcel Marceau.

Col suo linguaggio universale che non necessita di parole, Anime leggere ha divertito e commosso centinaia di città nei paesi di tutto il mondo, tra i quali Francia, Germania, Spagna, Polinesia, Belgio, Paesi Bassi, Polonia, Ungheria, Romania e Svizzera, oltre che Italia, Russia e Ucraina.

La capacità di trattare grandi temi con leggerezza e lirresistibile empatia del gruppo ha permesso ai Dekru di conquistare tanto i palcoscenici più prestigiosi quanto le vaste platee di programmi TV quali Ucrainas got talent e Tu sí que vales Italia. Il quartetto è stato scelto per esibirsi durante l’Udienza di Papa Francesco per il Giubileo dello Spettacolo Popolare e come protagonista del Gran Gala du Cirque, spettacolo che riunisce i migliori performer circensi internazionali in un’unica grande serata. “La rassegna dedicata al circo contemporaneo è il vero valore aggiunto della stagione teatrale 2023/2024: un’importante novità che testimonia la volontà, pienamente condivisa con la direzione artistica, di diversificare l’offerta culturale dell’intero cartellone, puntando anche, come in questo caso, a inserire spettacoli e compagnie di rilievo internazionale che hanno saputo affascinare non soltanto le platee italiane” dichiara l’assessore alla Cultura di Castiglion Fiorentino, Massimiliano Lachi.