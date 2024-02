Da Terni a Sanremo, ma sul palco della cucina vip

Un pezzo della Valnerina a Sanremo, tra i vip. Sì, perché lo chef Umberto Trotti e la pasticciera Fjorda Hamzai (che condividono la cucina e la vita) portano la loro arte al Festival della canzone italiana. Nel salotto delle celebrità, dove i vip fanno capolino per le interviste e per rilassarsi un po’, Umberto e Fjorda si occupano con altri colleghi del buffet: soprattutto dolci, che sono la specialità del cuoca ternana. Dolci che saranno serviti dalla cameriera-robot Regina, che gli chef hanno portato con loro. Giovedì sera, poi, la cena di gala per i personaggi famosi che assisteranno al Festival al teatro Ariston. "Porteremo le nostre specialità – racconta Trotti –. Serviremo le ciriole all’Umberto con cozze, barbazza e tartufo, lo speghetto nero con gamberone e olio alla melangola e il gambero rosso con foglia d’oro e tartufo nero. Senza parlare delle bontà che proporrà Fjorda: il dolce della passione femminile e il dolce della passione maschile, che sono sempre molto apprezzati". Ieri i due chef sono stati ospiti della prima serata del Festival e hanno potuto assistere all’esibizione dei cantanti dalle poltrone del teatro Ariston. "È un’esperienza meravigliosa – racconta chef Umberto –, sia a livello professionale che umano. Ci mettiamo alla prova e ci godiamo il passeggio dei vip". Anche se, può capitare qualche imprevisto: "Eh sì, ieri sera (lunedì, ndr) eravamo poco lontano da Villa Nobel quando abbiamo visto uscire tutti di corsa. Poi abbiamo saputo dell’allarme bomba e dell’evacuazione". Ma Umberto e Fjorda sono abituati alle situazioni di “crisi“: con i loro due figli piccolissimi sono sopravvissuti alla tragedia della Concordia. "Sarà anche per questo che ci godiamo ogni momento", dicono.

Annalisa Angelici