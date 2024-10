Arezzo, 21 ottobre 2024 – Da ottobre a giugno con i corsi dell'Accademia della Nunziata

Lezioni di psicologia, storia, arte e restauro, musica, cinema, ambiente e culture straniere. I corsi, organizzati con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno, si terranno nella sala Acli di via Roma

Un programma ricco e variegato quello dell'Accademia della Nunziata che, fino a giugno 2025 ha organizzato corsi nel circolo Acli di via Roma rivolti ad ogni fascia di età. Lezioni di psicologia, storia, arte e restauro, musica, cinema, ambiente e culture straniere. Organizzate con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno, le lezioni sono pensate per soddisfare l’interesse di un pubblico differente sia adulto che giovanile.

Il programma è stato presentato questa mattina nell’ex sala giunta del palazzo comunale di San Giovanni Valdarno alla presenza del sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi, dell'assessore alla cultura Fabio Franchi, della presidente dell’Accademia della Nunziata Paola Conti e della vice presidente Anna Tani.

“Sono ormai diversi anni, sei per la precisione – le parole del sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi e dell’assessore alla cultura Fabio Franchi – che questa istituzione culturale opera nel nostro comune, offrendo corsi su tematiche varie come economia, psicologia, ambiente, con un linguaggio adatto a tutti dai più giovani fino agli adulti. Ringrazio l’Accademia della Nunziata, la sua presidente Paola Conti, Anna Tani e tutti i volontari che, nel corso dell’anno, riescono a mettere in piedi interessanti e utili lezioni, che vanno ad arricchire ulteriormente la proposta formativa e culturale del nostro comune. I corsi si svolgeranno ogni mercoledì presso il circolo Acli di San Giovanni Valdarno”.

“Le nostre proposte – sottolineano la presidente dell’Accademia Paola Conti e la vice presidente Anna Tani – partono da ciò che ci circonda e mirano a indagare il presente, cercando le radici nel passato e le possibili conseguenze future. I corsi mirano a migliorare le conoscenze di ciascuno, ad accrescere le proprie abilità stimolando anche capacità personali rimaste nascoste. Tutte le informazioni riguardanti i metodi di iscrizione sono visionabili sulla nostra pagina Facebook. Chi fosse interessato, inoltre, può anche venire a conoscerci partecipando al singolo evento, presentandosi prima delle 17, che è l’orario di inizio degli incontri”.

I corsi si svolgeranno ogni mercoledì, da ottobre a giugno e saranno intervallati da eventi speciali come incontri e dibattiti con ospiti illustri, lezioni – concerti dell'Accademia musicale valdarnese o seminari didattici.

Da ottobre a dicembre si terranno i due corsi di “Psicologia, salute e benessere” tenuto dalla psicologa Cristina Minotti e “Storia di una grande industria in Toscana, in Italia, nel mondo” dedicato ai 100 anni del Nuovo Pignone con le interviste a Luigi Bocconi, direttore della Polynt e Antonio Pia, ex direttore dello stabilimento. Da metà dicembre a metà gennaio Don Angelo Silei, biblista, condurrà “Storia biblica, Gerusalemme”. Il quarto corso, a gennaio, sarà incentrato su “Conservazione e restauro dei beni culturali in Valdarno” tenuto da il restauratore Giovanni Gualdani e la storica dell’arte Lucia Bencistà . A seguire, nel mese di febbraio, si terranno le lezioni tenute dal docente di critica cinematografica Luigi Nepi su “Le grandi rivoluzioni del linguaggio cinematografico: cinema è rivoluzione”. Il sesto corso, a marzo, sarà sulla “Salvaguardia dell’ambiente, situazioni, prospettive, proposte” con lezioni del costituzionalista Leonardo Bianchi. Si prosegue poi, fra marzo e aprile, con “Narrazioni per comprendere le realtà attuali, attraverso il romanzo e l’arte cinematografica” tenuto dalla professoressa Anna Tani, docente di lettere per passare poi a due incontri nel mese di aprile sul “Mito ieri e oggi” condotti dalla professoressa Patrizia Becattini, docente al liceo classico. Il nono corso sarà sulle “Personalità politiche economiche, sociali e religiose del territorio” mentre l'ultimo, che inizierà a maggio per concludersi il 3 giugno, avrà come tema “Culture straniere: conoscenza storico-geografica-antropologica dei Paesi stranieri presenti in Valdarno”.

Chi fosse interessato potrà richiedere informazioni o segnarsi ai corsi scrivendo una mail a [email protected]. Le iscrizioni saranno effettuate il 23 ottobre, l’8 e il 15 gennaio dalle 16,30 alle 17 alla sala Acli. Il costo è di 15 euro per 5 corsi più 20 euro di quota associativa o 50 euro per iscrizione a tutti corsi compresa la quota associativa.