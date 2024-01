Da Gricignano a Pietraia, la magia dei presepi viventi

Arezzo, 6 gennaio 2024 – Nel giorno dell’Epifania i Re Magi sono in arrivo

nei presepi della città. L’Epifania prende vita oggi dalle 17 nel presepe vivente, a cura della Pro Loco di Gricignano, che farà rivivere la storia millenaria del Natale.

Sarà possibile immergersi nella magia di un racconto che attraversa più di 2000 anni di storia e che prevede anche la presenza

dei Re Magi con le loro dame. Sia oggi che domani nel borgo di Pietraia si tiene la rappresentazione del Presepe vivente, dalle 17,30

alle 19,30. Oggi alle 18,30 arricchirà la manifestazione l’arrivo

dei Re Magi. Tutte le chiese cittadine offrono lo spettacolo della

natività, dalla Badia in cui si può ammirare il ciclo completo del

giorno, fino alla Pieve che ne propone uno gigante dietro l’altare

e uno più piccolo meccanico, passando per quello imponente

del Duomo. Menzione speciale per lo storico presepe meccanico del Borro. A Sansepolcro torna anche il Presepe della Società

Rionale di Porta Romana: un simbolo di tradizione e devozione

nella Chiesa di Santa Marta. L’allestimento sarà aperto al pubblico durante tutto il periodo natalizio regalando a residenti e visitatori l’opportunità di immergersi nell’atmosfera magica della natività. Parallelamente, l’Accademia Enogastronomica presenta la sua Mostra di Arte Presepiale,

esposizione all’interno della Chiesa dei Servi di Maria e nell’edificio della ex Scuola Pacioli. Un viaggio attraverso le opere d’arte presepiale, che incanterà gli occhi e i cuori dei visitatori.

Un presepe collettivo realizzato da tantissime mani con la tecnica mosaico: è la singolare iniziativa artistica a cui ha dato vita l’Associazione Culturale Ezechiele in collaborazione con la Fondazione Arezzo Intour in occasione della rassegna «Arezzo città del Natale». Durante il mese di dicembre infatti, sono stati accolti nello «Spazio delle Arti» dell’Ex oratorio dei Santi Lorentino e Pergentino in via Cavour 188, il presepe sarà esposto nello Spazio

delle Arti fino a domani dalle 10

alle 19. Oggi inoltre, l’esposizione sarà arricchita dall’esibizione

della Street band della Musaika

School del Centro Polivalente

delle Arti del Mosaico di Andreina diretta dal Maestro Massimo

Nasorri. Eseguendo un programma di musiche natalizie e accompagnando una sfilata figurata

con i Re Magi e la Befana, la coinvolgerà il pubblico presente in

centro città partendo alle 16 da

Piazza San Domenico, proseguendo per il Duomo, via dell’Orto, via Cesalpino, piazza San

Francesco, piazza della Badia

con arrivo a Pergentino dove, alle 17, verranno donate ai bambini

cioccolate offerte dell’azienda

Vestri.