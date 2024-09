Cultura Nazionale, con Venezi e Capuozzo un autunno di autori

Arezzo, 17 settembre 2024 – Ci saranno il direttore d’orchestra Beatrice Venezi, il libro su Fabrizio Quattrocchi scritto dalla sorella, e poi la guerra spiegata ai bambini di Toni Capuzzo. Un autunno di grandi autori quello in programma grazie all’associazione Cultura Nazionale di Cristiano Romani. Gli incontri letterari ripartono con il Direttore di Orchestra Beatrice Venezi che sarà protagonista della presentazione del suo nuovo libro «Puccini contro tutti. Arie, fughe e capricci di un genio anticonformista». L’appuntamento è per giovedì 3 ottobre alle ore 18 a Cortona, nella Sala Medicea del Maec, in Piazza Signorelli 9. L’evento come tutti quelli di Cultura Nazionale è ad ingresso libero e gratuito. Per informazioni ed eventuali prenotazioni è possibile scrivere al 3453313044 oppure presso il Maec al Comune di Cortona. Ma non è finita qui. Beatrice Venezi è solo l’inizio.

Il giorno dopo venerdì 4 ottobre alle ore 21 appuntamento con la presentazione del libro «Vi faccio vedere, chi era Fabrizio Quattrocchi, mio fratello». Il volume di Graziella Quattrocchi e Raffaele Panizza, appuntamento alla libreria Feltrinelli Point di Arezzo in via Garibaldi 107. Lo stesso libro sarà presentato d nuovo sabato 16 novembre alle ore 17,30, questa volta all’Auditorium Comunale di via Marzia 94 a Montevarchi, l’evento è in collaborazione con Vivere Montevarchi.

Mercoledì 16 ottobre alle ore 18 un altro grande protagonista. Con il libro «Cos’è la guerra, i conflitti spiegati ai ragazzi» arriva il giornalista Toni Capuozzo. Appuntamento a Sansepolcro alle ore 18 per un evento in collaborazione con il Comune di Sansepolcro. Il giorno dopo lo stesso Toni Capuozzo replicherà la presentazione del suo libro a Pergine Valdarno. Appuntamento il 17 ottobre alle 21 in via Vallelunga 41, al Centro Sociale di Pergine per un evento che si svolge in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Laterina Pergine Valdarno. Tutti gli eventi di Cultura Nazionale sono ad ingresso libero e gratuito. Per informazioni ed eventuali prenotazioni: 3453313044.