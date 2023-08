“Cose da Grandi” a Valdichiana Village

Arezzo, 2 agosto 2023- Irene Grandi, protagonista delle hit dell'estate con "Prima di partire/Roadhouse blues", è il secondo grande ospite degli appuntamenti dell’esclusivo format Radio Subasio Music Club, prodotto per l’occasione da FMedia società benefit. Dopo Alex Britti, venerdì 4 agosto dalle 21 toccherà all'artista fiorentina rispondere alle domande di Ignazio Failla di Radio Subasio e del pubblico di Valdichiana Village, pronto ad applaudire, nell'appuntamento ad ingresso libero, una delle più grandi interpreti della musica italiana.

Sarà curioso scoprire cosa abbia spinto Irene Grandi a cimentarsi con le rivisitazioni, tra gli altri, dei miti della gioventù: brani in cui spazia da Etta James a Otis Redding, da Pino Daniele a Battisti e Mina, da The Doors a Ivan Graziani. Un’artista completa, che vanta all'attivo decine di singoli di grande successo e una capacità innata di interpretare i più disparati generi: rock, blues, soul, ma anche bossa nova e sempre il cantautorato di qualità come stella polare. Non solo la sua arte e la sua grande tecnica interpretativa: la serata a Valdichiana Village ci rivelerà la "donna" Irene Grandi, dagli albori della carriera, quando giovanissima, nel 1994, iniziò a calcare il Palco di Sanremo, fino all'odierna piena maturità artistica ed umana.

Nel Villaggio, per l'occasione, punti vendita aperti per lo shopping a prezzi da saldo fino alle 23 e punti ristoro fino alle 24.