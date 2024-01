Cosa fare sabato 13 e domenica 14 gennaio in Toscana: mostre, sagre, eventi

Firenze, 12 gennaio 2024 – Mostre, sagre, appuntamenti enogastronomici, trekking: c’è l’imbarazzo della scelta su cosa fare in Toscana sabato 13 e domenica 14 gennaio. Siamo nel pieno dell’inverno e l’occasione è ottima soprattutto per gustare tipicità enogastronomiche del periodo in luoghi da sogno, comer solo la Toscana sa offrire. Ecco dunque una selezione degli appuntamenti.

Le frittelle

In provincia di Firenze tornano le attesissime frittelle. Come ogni anno, da gennaio, sarà possibile acquistare le prelibatezze del circolo Sms di San Donato in Collina (strada provinciale di San Donato 30B), frazione di Rignano sull’Arno. Un’ottima occasione per visitare i dintorni. Le frittelle di San Donato sono tutte rigorosamente senza glutine e fritte nell'olio di girasole, accontentando anche chi è intollerante. Gli stand gastronomici della sagra restano aperti il Sabato e la domenica dalle ore 8:30 fino ad esaurimento frittelle.

La fiera del libro

Torna a Prato domenica 14 gennaio la fiera del libro, con tanti volumi di tutti i tipi sulle bancarelle. L’appuntamento è in piazza Lippi dietro al Duomo. Un appuntamento da non perdere per gli amanti dei libri e per i collezionisti. L’orario di apertura è continuato dalle 8.30 alle 18.

La festa di Cercina

E’ dedicata a Sant’Antonio la festa del paese di Cercina, frazione di Sesto Fiorentino. L’appuntamento è clou è domenica. Al mattino, alle 11,30, la Messa e la tradizionale benedizione degli animali. Prima, a partire dalle 10, la sfilata e l’esibizione della banda musicale di Sesto Fiorentino. Poi spazio al buon cibo, con in particolare la degustazione di olio nuovo e fettunta.

Leonardo da Vinci a Livorno

Prosegue la mostra su Leonardo da Vinci al Museo di Città a Livorno. Una bella occasione per fare un giro sulla costa e apprezzare i disegni del Genio. In tutto un settantina le opere esposte. Orario: dal lunedì al venerdì 10-19, sabato, domenica e festivi 10-21.

Colazione al museo

Appuntamento al Museo Galileo di Firenze per una iniziativa speciale che parte ogni domenica dal 14 gennaio al 24 marzo. Sarà possibile immergersi in tecniche artigiane e apprenderle. Un laboratorio anche gustoso, visto che sarà possibile gustare una colazione. Maggiori info qui

Arezzo Classic Motors

Appuntamento sabato 13 e domenica 14 gennaio con Arezzo Classic Motors: una fiera dei motori che certamente non lascerà insoddisfatti gli appassionati. Si tratta di una mostra mercato di veicoli da collezione. Appuntamento nel polo espositivo Arezzo Fiere e Congressi. L’evento è alla 26esima edizione. Tanti gli eventi collaterali, tra incontri e presentazione di libri inerenti il mondo dei motori.

Il mercatino dell’antiquariato

Ogni seconda domenica del mese appuntamento con il mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato di Seano, nel comune di Carmignano, in provincia di Prato. Appuntamento alla Pista Rossa con tanti banchi e prodotti. L’orario di apertura è continuato dalle 9 alle 19.