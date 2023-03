Cosa fare in Toscana fino al 2 aprile: eventi e appuntamenti tra musica, incontri e arte

Max Pezzali

Firenze, 27 marzo 2023 – Dal chitarrista Tommy Emmanuel a Morgan, passando per Fabio Concato, i Colla Zio e Max Pezzali: la settimana che va dal 27 marzo al 2 aprile è ricca di tanti appuntamenti culturali, dislocati su tutto il territorio della Toscana. E ci sono eventi per tutti i gusti: incontri, concerti, rassegne cinematografiche, spettacoli teatrali, mostre diffuse, conferenze e tanto altro.



Firenze, 27 marzo

Il suo nome campeggia nella targa dedicata ai Guitar Heroes che hanno calcato il palco del Tuscany Hall. E al Tuscany Hall di Firenze torna, per un attesissimo concerto, il chitarrista australiano Tommy Emmanuel, lunedì 27 marzo (ore 21). Ad aprire la serata sarà un altro asso della chitarra, il giovane britannico Mike Dawes, con cui Tommy Emmanuel ha incrociato la sei corde nel progetto discografico “Accomplice series Vol. 3”.



Empoli, 28 marzo

La stagione di prosa del Comune di Empoli propone il 28 marzo (ore 21), al Teatro Excelsior, un classico di Carlo Goldoni: “La bottega del caffè” con protagonista Michele Placido



Firenze, 28 marzo-2 aprile

Alessandro Riccio debutta in prima nazionale al Teatro di Rifredi dal 28 marzo al 2 aprile (ore 21, domenica ore 16,30) con “Draculazionismo - Lezioni di sangue”, la sua nuova commedia dark.



Cascina (Pisa), 29 marzo

Il 29 marzo (ore 21), in occasione del Capodanno dell’Annunciazione, alla Città del Teatro di Cascina si terrà un concerto di musica classica con i maestri Bruno Canino (pianoforte) e Paolo Ardinghi (violino).



Firenze, 30 marzo

Al Teatro Verdi di Firenze, il 30 marzo (ore 20,45) c’è la geniale fiaba “Il Mago di Oz” in una chiave scenica che fonde il linguaggio del musical e del circo contemporaneo: appuntamento imperdibile per tutta la famiglia.



Terranuova Bracciolini (Arezzo), 30 marzo

All’Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini, per la rassegna cinematografica “diGiovedì”, il 30 marzo (ore 21,30) è in programma il film pluripremiato agli Oscar 2023 “Everything Everywhere All At Once”.



Empoli, 30 marzo

Marco Castoldi, in arte Morgan, accompagnato da Valentino Corvino e SonoraCorda Ensemble, salirà sul palcoscenico del Teatro Excelsior di Empoli, il 30 marzo (ore 21). Il concerto è organizzato dal Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, in coproduzione con l’associazione Mosaico.



Bagni di Lucca (Lucca), 30 marzo

Lo spettacolo “L'ultima estate. Falcone e Borsellino trent'anni dopo” è in cartellone al Teatro Accademico di Bagni di Lucca il 30 marzo (ore 21,15).



Camaiore (Lucca), 30 marzo

Al Teatro dell’Olivo di Camaiore, il 30 marzo (ore 21), è in programma “Riflesso Schubert” con la danzatrice Angela Torriani Evangelisti.



Firenze, 30 marzo

I Colla Zio – band rivelazione del Festival di Sanremo – arrivano a Firenze con “Rockabilly Blaster Tour” appuntamento il 30 marzo (ore 21) al Viper Theatre.



Siena, 30 marzo

Alla Libreria Becarelli (viale Goffredo Mameli) di Siena, il 30 marzo (ore 18) arriva Daniele Mencarelli per presentare il suo ultimo libro “Fame d’aria”.



Pistoia, 30 marzo

Il 30 marzo (ore 17), all’auditorium Terzani della biblioteca comunale San Giorgio di Pistoia è in programma la presentazione del libro “Le fate tra illusioni e disincanto” di Carla Lomi. Ingresso libero.



Firenze, 30 e 31 marzo

Andrà in scena in prima toscana all’interno del cartellone di Materia Prima Festival, la rassegna dedicata al panorama teatrale contemporaneo a cura di Murmuris, l’omaggio del pluripremiato duo Daria Deflorin/Antonio Tagliarini al “Ginger e Fred” di Federico Fellini. L’appuntamento è per il 30 e 31 marzo(ore 21) alla Palazzina Reale di Firenze (piazza Santa Maria Novella).



Pistoia, 31 marzo

“First Love”, un progetto di e con Marco D’Agostin, arriva a “Il Funaro Centro Culturale” di Pistoia il 31 marzo (ore 21).



Montecatini Terme, 31 marzo

Al Teatro Verdi di Montecatini Terme, il 31 marzo (ore 21) è di scena Checco Zalone con lo spettacolo “Amore + Iva”.



Firenze, 31 marzo, 1 e 2 aprile

Max Pezzali con il tour nei palazzetti “Max 30” arriva a Firenze: appuntamento al Mandela Forum il 31 marzo, 1 e 2 aprile (ore 21).



Siena, 31 marzo, 1 e 2 aprile

Lo spettacolo “Miracoli metropolitani” della Carrozzeria Orfeo è in scena al Teatro dei Rinnovati di Siena dal 31 marzo al 2 aprile (ore 21).



Casciana Terme (Pisa), 1 aprile

Sabato 1 aprile (ore 21) al Teatro Verdi di Casciana Terme, la Compagnia Opus Ballet mette in scena “Le Quattro Stagioni”, con le musiche di Antonio Vivaldi e la coreografia di Aurelie Mounier.



Lucca, 1 aprile

Lo spettacolo “Al clima non ci credo” di Mario Tozzi e Lorenzo Baglioni è di scena al Teatro del Giglio di Lucca sabato 1 aprile (ore 21).



Pitigliano (Grosseto), 1 aprile

Al Teatro Salvini di Pitigliano, il 1 aprile 8ore 21) è in cartellone “Fame mia - Quasi un'autobiografia” con Annagaia Marchioro.



Pratovecchio (Arezzo), 1 aprile

Chiude la stagione teatrale dell'Antei di Pratovecchio, il 1 aprile (ore 21), l’ensemble di Ottoni & Percussioni dell’Orchestra della Toscana con “Jazz Sebastian B(ach)rass”: un Bach particolare, con tutta l’ironia nei racconti e nella musica del più grande compositore di tutti i tempi.



Cavriglia (Arezzo), 2 aprile

Al teatro comunale di Cavriglia, il 2 aprile (ore 21,30) Giampaolo Morelli porta in scena “101 scomode verità e 3 storie vere”.



Pisa, 2 aprile

Il 2 aprile (ore 21) è in programma un nuovo spettacolo di Cabaret Burlesque allo spazio Balabiòtt di via Piastroni a Pisa.



Grosseto, 2 aprile

Fabio Concato con il suo “Il musico ambulante tour” arriva al teatro Moderno di Grosseto il 2 aprile (ore 21).