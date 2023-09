Cortona, Signorelli a Roma: conferenza della responsabile della Pinacoteca dei musei capitolini, Federica Maria Papi

Arezzo, 20 settembre 2023 – Ecco una nuova occasione di conoscenza dedicata a Luca Signorelli, sabato 23 settembre alle ore 16 si terrà la conferenza di Federica Maria Papi «Signorelli a Roma». La responsabile della Pinacoteca dei Musei Capitolini terrà un incontro nella sala La Moderna di via Maffei, a Cortona.

Guardando attentamente alle novità più aggiornate della ricerca artistica degli ultimi tre decenni del Quattrocento, in particolare a quelle del suo maestro Piero della Francesca e a quelle degli artisti che frequentò a Firenze e con cui lavorò fianco a fianco nella Cappella Sistina, Luca Signorelli introdusse nella pittura nuove soluzioni formali e un nuovo modello di rappresentazione della figura umana e del nudo, in cui la carica di energia e la tensione dei muscoli, poco comuni per l'epoca, attestano il suo forte interesse per l'anatomia e per la sua resa in pittura. Fondamentale per tale raggiungimento fu lo studio della statuaria classica, in particolare quella romana, che poté ammirare e indagare durante i suoi soggiorni nell'Urbe.

L’iniziativa rientra nel programma di incontri collegati alla mostra «Signorelli 500 - Maestro Luca da Cortona, pittore di luce e poesia» a cui collabora l’istituto d’istruzione superiore «Luca Signorelli».