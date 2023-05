«Cortona è per me l’Italia, l’Italia è Cortona» il libro di Lilly Magi

Arezzo, 15 maggio 2023 – Domenica 21 maggio a Cortona si terrà la presentazione di «Cortona è per me l’Italia, l’Italia è Cortona». L’autrice Lilly Magi sarà ospite della sala del Consiglio comunale alle ore 16,30 insieme a Romana Severini, figlia del grande pittore, al sindaco di Cortona Luciano Meoni, all’assessore alla Cultura Francesco Attesti, al vice presidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Casucci. L’incontro sarà moderato da Lia Bronzi.

Edito da Setteponti, il libro di Magi trae il suo titolo da una frase che Severini amava ripetere e che calza a pennello con il suo attaccamento a Cortona. Nelle 230 pagine si trovano immagini, di cui molte inedite, che raccontano un Gino Severini nella sua città natale. L'autrice ha condotto una serie di indagini per raccogliere le più interessanti e tangibili testimonianze delle giornate che il grande artista conduceva nella cittadina etrusca. Nel libro si troveranno testimonianze fatte dai ricordi degli amici o dalle semplici conoscenze che Severini intratteneva nella sua città, compreso quella con Rita amica affettuosa di un Gino ragazzino, con la quale resterà in contatto tutta la vita. Il tutto è arricchito da documenti autografi, lettere inedite, concesse da Roberto Sparano, nipote di Raffaello, l'amico del cuore del pittore e da altre ritrovate nell'archivio vescovile e addebitabili al vescovo Giuseppe Franciolini. E poi ancora la partecipazione di nozze dell'artista, completamente in francese, dove il pittore si era trasferito giovanissimo richiamato dalla sua passione per l'arte. Il libro è anche una dimostrazione di quanto sia vero il detto: «nessuno è un profeta in patria», infatti il nostro, fino all'anno prima della sua morte avvenuta nel febbraio del 1966, non aveva trovato consensi fra i cortonesi ed anche ad Arezzo, circa le sue opere, gli stessi amministratori non avevano capito la grandezza della sua arte, cosa, invece, riconosciuta all'estero; solo a seguito della sua scomparsa profusero tutta una serie di iniziative volte ad inneggiare alla bravura di questo loro concittadino, a seguito dell'eco che era giunto d'oltralpe. Una breve biografia curata dall'autrice e descrizioni riassuntive di alcune opere monumentali e decorative dell'artista, completano questa raccolta che aggiunge cose nuove, inedite, alle bibliografie già esistenti della vita e opere di Gino Severini.

«Con questo libro - dichiarano il sindaco Meoni e l’assessore Attesti - Lilly Magi offre nuovi spunti per lo studio di questo grande cortonese. Ringraziamo l’autrice anche per le numerose iniziative culturali promosse attraverso l’associazione Circolo culturale Gino Severini».