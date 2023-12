Cortona, concerto con Boldrini all’organo e la soprano Lorenzani

Arezzo, 14 dicembre 2023 – Domenica 17 dicembre alle 18,30 si terrà il concerto di David Boldrini (organo) e Lenny Lorenzani (soprano), l’appuntamento è alla cattedrale di Cortona con brani di Scarlatti, Mozart, Haendel, Bellini e Donizetti. Fra i numerosi appuntamenti del Natale, l’assessorato alla Cultura propone un evento a ingresso libero in cui si mescolano i virtuosismi all’organo e la lirica. Il programma prevede l’esecuzione della Sonata terza dalle sonate di intavolatura per organo e cembalo di Zipoli, il Pargoletto in rozze fasce e la Cantata per il Natale di Scarlatti, la Toccata per l’Elevazione di Frescobaldi e altri due brani di Stradella dalla cantata per il Natale, come «Sovrano mio bene» e «Su pastori alla gioia al diletto», quindi si passerà a a Bach e Vivaldi con il Concerto Bwv 978, Mozart con Exultate jubilate e Mottetto kv 165, Haendel Dal Messiah «Rejoice», Donizetti con Grande offertorio, la Sonata per Organo di Bellini e infine la Sinfonia col tanto applaudito inno popolare di padre Davide Da Bergamo.

«Lorenzani e Boldrini, due eccellenti professionisti, presenteranno un programma davvero splendido - dichiara l’assessore alla Cultura Francesco Attesti - mettendo in luce le caratteristiche particolari dell’organo “Ducci” del Duomo. Già risalente al 1517, l’organo venne ripristinato nel 1839 e ulteriormente rimaneggiato con aggiunta di vari registri “operistici” verso la fine del XIX secolo».