Cortona, a Camucia un weekend con beneficenza e Fiera d’Autunno

Arezzo, 26 ottobre 2023 – Un fine settimana all’insegna della beneficenza e dello shopping per Camucia. Comune di Cortona e associazione «Ragazzi e nonni del cuore» scendono in campo per la Fondazione Meyer. Sabato 28 ottobre si terrà l’evento «Camucia in beneficenza». La serata si svolgerà in piazza Sergardi dalle ore 21 con lo spettacolo musicale «Mi ritorni in mente» con Eugenio Zanni in arte Genio in versione «One man show»

Il giorno seguente è di scena la Fiera d’Autunno con prodotti tipici gastronomici, dolciumi, abbigliamento, calzature, artigianato, fiori, piante e numerosi espositori. L’iniziativa co-progettata da Confesercenti ed amministrazione comunale di Cortona con il sostegno delle Banca Popolare di Cortona sarà di scena domenica 29 ottobre dalle 9 alle 19.

Le imprese presenti tra ambulanti, produttori agricoli ed artigianali, saranno circa 45. Saranno presenti inoltre circa 15 espositori di opere ingegno creativo. Le aree interessate saranno Via Lauretana per la sezione non interessata dal cantiere, via XXV aprile, via Sandrelli, via XXIV maggio, Piazza Indipendenza e piazza Sergardi relativamente agli hobbisti con gazebo e/o comunque operatori del settore non alimentare. L’iniziativa è finalizzata, oltre alla valorizzazione del commercio e delle imprese artigianali, anche come un importante momento di animazione sociale per la realtà di Camucia. Saranno presenti animazioni per bambini con gonfiabili e spettacoli itineranti.