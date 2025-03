Concerto di Primavera a Spazio Seme

Arezzo, 27 marzo 2025 – La grande canzone italiana rivive con la voce di Gianni Bruschi e il pianoforte di Santiago Fernandez in un viaggio musicale emozionante che omaggia i più grandi interpreti della nostra tradizione. Da Tenco, Battisti, Mina, Cocciante e molti altri, fino a un tributo speciale a Piero Ciampi, che lo scorso settembre avrebbe compiuto novant’anni.

Il Concerto di Primavera è parte di un progetto artistico più ampio, curato da Bruschi e Fernandez, che prevede quattro appuntamenti musicali all’anno, uno per ogni stagione. Il repertorio, in continua evoluzione, abbraccia generi e influenze diverse: dal jazz agli spiritual afroamericani, dalla grande canzone d’autore italiana alla musica etnica mediterranea. Un viaggio sonoro che include artisti come Aznavour, Sinatra, Garland, Morricone, Modugno, senza dimenticare le radici della musica popolare del Sud Italia, con richiami alla tradizione araba e ai canti della cultura Sufi.

Appuntamento sabato 29 marzo 2025 alle 21.15 presso Spazio Seme (Via del Pantano, Arezzo). Biglietti: 12 euro (intero) - 10 euro (ridotto).