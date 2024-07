Concerto all’alba a Rendola

Arezzo, 31 luglio 2024 – Domenica 4 agosto, per il quarto anno consecutivo, la musica accompagnerà le prime luci del mattino con il “concerto all’Alba”, ultimo appuntamento del cartellone estivo del Comune di Montevarchi.

Nella suggestiva location della fattoria di Rendola, immersa nelle colline del Valdarno, con inizio alle 5.15 si potrà vivere un’esperienza musicale unica in attesa dell’alba, che risveglierà le emozioni dei partecipanti.

L’ingresso al concerto è libero e gratuito, non necessita di prenotazione, e quest’anno sarà ospitato nell’area adiacente il locale “Osteria di Rendola” dove, immersi nelle ultime ombre della notte, si attenderà il sorgere del sole accompagnati dalle note di Kevin Mucaj (violino) e Laura Manescalchi (flauto traverso). Il programma prevede musiche di Bach, Gluck, Fauré, Piazzolla e Morricone.

L’iniziativa è stata presentata dall’assessore alla promozione del territorio Sandra Nocentini. “Il concerto all’alba è un appuntamento classico dell’estate montevarchina – ha sottolineato. Quest’anno saremo a Rendola, una location nuova. Non è il luogo che avevamo pensato all’inizio, poiché il concerto si sarebbe dovuto svolgere sul Colle dei Cappuccini. Avevamo iniziato un percorso, ottenendo il consenso di tutti i proprietari dei vari terreni interessati, che ringraziamo. Però, al momento di formalizzare l’accordo, un proprietario legittimamente ha cambiato idea per cui abbiamo dovuto rimodulare la location. Ringraziamo la titolare Franca Cilibrizzi del locale "Osteria di Rendola" per la disponibilità a concedere gli spazi per il concerto. Inizieremo alle 5.15 del mattino con i due musicisti Kevin Mucaj e Laura Manescalchi. Ringrazio inoltre Mauro Sereni, prezioso nel coordinamento dell’evento, e la Pro Loco Montevarchi per la collaborazione”.

Gli artisti

Laura Manescalchi – flautista e compositrice, promuove la musica come arte e strumento per la conoscenza di sé. Dopo aver svolto il curriculum di studi classici ed essersi diplomata in flauto al Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze, ha conseguito con il massimo dei voti il biennio di perfezionamento in flauto presso l’Istituto di “Alto perfezionamento musicale” Mascagni di Livorno. Svolge attività di concertista come solista e in gruppi da camera. Ha suonato per numerose rassegne musicali, spettacoli teatrali e iniziative culturali, partecipando a numerosi festival nazionali e internazionali.

Kevin Mucaj – nato a Valona (Albania) il 2 aprile 1994. Diplomato nel 2018 al Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze con M. Massimo Nesi, ha fondato due gruppi d’archi con il ruolo di concertmaster e solista. Si è esibito da solista, musica da camera e orchestre in vari paesi europei: Ungheria, Francia, Germania, Austria, Spagna, Albania, Paesi Bassi. Si è specializzato in musica del periodo classico, romantico e barocco.