“Come sviluppare le facoltà mentali” la conferenza

Arezzo, 20 novembre 2024 – Ogni persona vorrebbe certamente migliorare almeno alcune delle proprie facoltà mentali, ad esempio una memoria un po’ labile, o una scarsa capacità di restare concentrati. Ecco che giunge in aiuto una interessante conferenza dall’incoraggiante titolo “Come sviluppare le facoltà mentali” in programma per Sabato 23 novembre presso la sede dell’Associazione Archeosofica di Arezzo in via Alessandro Dal Borro, n. 58, in zona Pescaiola.

C’è infatti una netta differenza tra ciò che svolgiamo senza pensare, in modo automatico, ed un’azione consapevole: il concorso della volontà che opera tramite l’attenzione seguendo tutto lo svolgimento dell’azione senza mai distaccarsene. La mente e tutte le sue facoltà sono regolate dal “Centro frontale” che, con altri 11 centri di forza, costituisce un insieme di stazioni di ricezione ed emissione di energie presenti nella costituzione occulta dell’uomo e della donna.

La cosa più interessante è sapere che con appositi metodi pratici è possibile disciplinare questo centro ed acquisire gradualmente il controllo di sé sviluppando tutte le nostre facoltà mentali quali memoria, visualizzazione, attenzione e concentrazione. Si tratta del secondo incontro di un ciclo dal titolo generale “Experia – Metafisica sperimentale”, e sarà condotto dalle dottoresse Luisa Bellissimo e Annalisa Gabrielli, con inizio previsto per le ore 17,00 ed è, come sempre, aperto a tutti con ingresso libero e gratuito.