Come socchiudendo gli occhi la mostra a New Factory

Arezzo, 2 aprile 2024 – Sabato 6 Aprile alle 16.00 a New Factory (Via Masaccio 6 - Arezzo) ci sarà l’inaugurazione della mostra pittorica COME SOCCHIUDENDO GLI OCCHI a cura della giovane artista Caterina Bigazzi INGRESSO LIBERO Caterina Bigazzi è nata ad Arezzo il 29 dicembre 2001. Fin da sempre si è appassionata all’arte e al disegno, di cui ha coltivato l’interesse da autodidatta durante gli anni scolastici. Nel 2020, dopo essersi diplomata al liceo scientifico “F. Redi” di Arezzo, si è iscritta all’Accademia di Belle Arti di Firenze, dove ha conseguito a marzo 2024 il diploma di primo livello in Pittura. Attualmente sta proseguendo, sempre all’Accademia di Firenze, gli studi per il diploma di secondo livello. La sua ricerca pittorica è attualmente rivolta soprattutto alle immagini di ambienti interni e di paesaggi. COME SOCCHIUDENDO GLI OCCHI “Questi lavori hanno come filo conduttore il tema del paesaggio. Le immagini che ho scelto di rappresentare attraverso il disegno e la pittura appartengono alle campagne che circondano il posto in cui vivo, nel comune di Subbiano. Si tratta per me di luoghi d’affezione, che conosco e che percorro fin da quando ero bambina, e che ho visto cambiare insieme a me nel corso delle stagioni e degli anni. Lì mi oriento perché, nonostante le trasformazioni del tempo, quei posti rimangono una costante sicura e un rifugio sempre pronto ad accogliermi, proprio come casa. È una natura vibrante e animata la cui immagine ho voluto filtrare attraverso uno sguardo annebbiato, con l’intenzione di farla intuire, come il ricordo di un’impressione, in cui la luce, i valori e i colori si amalgamano tra di loro e il confine tra una cosa e l’altra si dissolve. Una sensazione simile a quella che si ha quando si guardano le cose socchiudendo gli occhi.”