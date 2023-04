Come si traduce un graphic novel? O come si “localizza” un videogioco? Se ne parlerà alla “Giornata della Traduzione”

Arezzo, 26 aprile 2023 – E’ dedicata alla traduzione dei graphic novel e dei videogiochi, ma sarà anche l’occasione per approfondire i vari aspetti della professione del traduttore, la “Giornata della Traduzione 2023”, che si terrà il 28 aprile presso il campus universitario del Pionta ad Arezzo (viale Cittadini, 33).

Durante la giornata, che si aprirà alle ore 9 nell’Aula 1 del campus, si terranno tutta una serie di eventi di approfondimento, aperti sia a studentesse e studenti che a docenti, a professionisti o semplici curiosi, con l’intento di esplorare la dimensione creativa dell’esperienza traduttiva, ma anche l’imprescindibile ruolo della tecnologia nella pratica lavorativa di traduttrici e traduttori.

Ogni anno il Corso di Laurea in Lingue per la Comunicazione culturale e d’impresa dell’Università di Siena invita esperte ed esperti che si occupano, dal punto di vista scientifico e professionale, di tipi diversi di traduzione negli ambiti e per gli scopi più disparati, come la traduzione per il giornalismo e la traduzione audiovisiva, due dei temi delle ultime edizioni dell’evento.

Quest’anno sarà esaminato da vicino cosa significa tradurre per l’editoria illustrata. Sarà infatti ospite la professoressa Isabella Ferron, dell’Università di Modena e Reggio Emilia, che terrà un intervento dal titolo “Tradurre graphic novels. Un confronto interculturale”.

Saranno inoltre approfondite le tematiche legate alla localizzazione del videogioco. Parteciperà infatti il dottor Marco Locatelli, di Keywords Studios Italy, con il quale saranno esaminate le tecniche di adattamento dei contenuti digitali per l’editoria elettronica.

La giornata sarà anche l’occasione per presentare il volume su lingue e culture “Radici e Sconfinamenti”, curato da Isabella Ferron e Julio Pérez-Ugena.

Ampio sarà il coinvolgimento delle scuole secondarie di secondo grado. La giornata sarà l’occasione per premiare le vincitrici e i vincitori di “TradUni”, il primo concorso di traduzione per le scuole organizzato dal Corso di laurea in Lingue dell’Ateneo, a cui hanno partecipato istituti scolastici di diverse regioni italiane.

I partecipanti nei mesi scorsi si sono cimentati nella traduzione di testi aventi come tema il parco del Pionta e la sua storia: da sede manicomiale a università. Saranno sette le traduzioni premiate, una per ogni lingua prevista dal bando, oltre alle menzioni speciali.

In chiusura si terranno due laboratori di orientamento al lavoro di traduzione per gli iscritti al terzo anno del corso universitario di Lingue, le cui attività didattiche si tengono presso il campus universitario del Pionta.

La giornata, che potrà essere seguita anche da remoto, è a cura del Corso di Laurea in Lingue per la Comunicazione Interculturale e d’Impresa erogato ad Arezzo, ed è svolta in collaborazione con il Centro Europe Direct e l’ufficio Orientamento di Ateneo.