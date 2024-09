Colorescenze Talks a Casa Masaccio

Arezzo, 25 settembre 2024 – Sabato 28 settembre alle 17 Casa Masaccio, centro per l’arte contemporanea, ospita il talk tra l’artista Isabella Costabile e la curatrice Desdemona Ventroni

In concomitanza della mostra “Colorescenze. Artiste, Toscana, Futuro” in programma al Centro per l’arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato fino al 13 ottobre, si svolge Colorescenze Talks un ciclo di incontri promossi dalla Rete del Contemporaneo in Toscana nei musei aderenti.

Un programma di appuntamenti con le artiste della mostra Colorescenze. Artiste, Toscana, Futuro e le curatrici che operano in Toscana, per mettere in rete le otto istituzioni museali dedicate alla promozione dell’arte contemporanea.

Nell’occasione Casa Masaccio Centro per l’arte contemporanea, sabato 28 settembre alle 17, ospita un talk tra l’artista Isabella Costabile e la curatrice Desdemona Ventroni.

Isabella Costabile, nata a New York nel 1991 è cresciuta tra Giamaica, Stati Uniti e Italia, attualmente vive e lavora tra Milano e Grosseto. La sua pratica scultorea si concentra su una metodologia compositiva caratterizzata dall'interpretazione di oggetti e materiali trovati, per riflettere sull'ambiguità delle loro forme e sulle molteplici percezioni della realtà. I lavori sono stati esposti in istituzioni tra cui Palazzo delle Esposizioni, Roma (2020), Casa Masaccio, San Giovanni Valdarno (2022), Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Guarene (2023). Nel 2024 le sue opere saranno esposte a Museion, Bolzano e le vite, Milano.

Desdemona Ventroni è storica dell’arte e PhD. Esperta di archivi e repertori d’arte collegati all’attività di artisti e spazi espositivi, nel 2015 ha organizzato per Casa Masaccio la Giornata di studi Il Premio Masaccio: storia e progetti e tra 2016 e 2017 ha curato i percorsi espositivi Casa Masaccio: Altri racconti; Casa Masaccio Anthology e Geografie nel tempo, oltre alle rassegne Art on film realizzate in collaborazione con Lo Schermo dell’arte, Festival di cinema e arte contemporanea a Firenze.

L’incontro è ad ingresso gratuito.