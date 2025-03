Arezzo, 11 marzo 2025 – Club del libro: due anni tra letture e incontri

Prossimi appuntamenti: Il 14 marzo verranno premiati in Biblioteca i Lettori Forti, ovvero coloro che hanno letto più libri tra i soci dei Club del Libro; mentre il 15 marzo si terrà l’inaugurazione della mostra di fumetti Big Sleeping il mistero del 201° Figlio di Daniele Panebarco.

Il Club del Libro di Bibbiena nasce nell’ottobre del 2023, ma ben presto

diventa covo di lettori accaniti, accomunati dal desiderio:

“di leggere per affidarsi al potere terapeutico delle storie, per imparare, per conoscere, per abitare

esistenze altre”.

Sì, perché la lettura crea sempre coesione, anche quando le opinioni sono diverse, e mette insieme le persone, fa gruppo. Così prende il via il gruppo di lettura di Bibbiena che, una volta al mese, si incontra nella sala conferenze della Biblioteca G. Giovannini per parlare del libro “pescato” durante l’incontro precedente dal sacco in cui ogni socio mette, se vuole, un’opera che ama o che semplicemente vorrebbe leggere.

Ma non ci si ritrova solo per parlare di libri. Ci si ritrova per stare insieme, per raccontare, per

raccontarsi, o anche per mangiare una pizza e bere qualcosa prima del dibattito.

Il libro diventa motivo per incontrarsi, in tutte le sfumature che questa parola fortemente contiene. E anche trampolino di tante iniziative.

A qualche mese di distanza dal Club del Libro per Adulti, ecco che nasce anche quello dedicato ai

Ragazzi, con incontri mensili di sabato pomeriggio. La domenica pomeriggio, giovani e meno giovani hanno inoltre uno spazio per giocare ai giochi da tavolo, e i più grandi, il martedì sera, attraverso l’associazione L’antro del Badalischio, si ritrovano in Biblioteca per divertirsi con i giochi di ruolo. Il cineforum, aperto a tutti, si tiene invece ogni due settimane a partire dallo scorso anno.

Stretto il legame con il Festival del Libro per Ragazzi, che, poi, solo per ragazzi non è!

Questa grande rassegna, organizzata dal Comune di Bibbiena, dalla Biblioteca Comunale e da Lina

Giorgi Bookstore di Poppi, è nata a partire dal 2018 ma è stata preceduta da anni di Mostra del Libro per Ragazzi all’interno della Biblioteca.

Il Festival offre incontri pomeridiani e serali aperti a tutti, incontri mattutini tra autori e studenti delle scuole della vallata, letture animate e laboratori creativi dedicati principalmente ai ragazzi, e anche un corso di fumetto che Giuseppe Scapigliati porta al Festival ma che già ha visto i suoi natali proprio in Biblioteca tra novembre e dicembre. Noto fumettista casentinese e grafico di professione, Scapigliati ha contribuito persino dando un volto al Festival, quello di Vincenzina, la “sua” bambina curiosa, sempre intenta ad osservare e che “ci parla” dalla copertina del dépliant della manifestazione. Il 15 marzo potremo assistere all’inaugurazione della mostra di fumetti Big Sleeping il mistero del 201° Figlio di Daniele Panebarco, che Giuseppe ha organizzato presso la Biblioteca Comunale. Il 14, invece, verranno premiati in Biblioteca i Lettori Forti, ovvero coloro che hanno letto più libri tra i soci dei Club del Libro.

L’articolo è stato scritto dagli studenti del Liceo Scientifico di Poppi: Tommaso Tellini, Riccardo Boschi, Sofia Ugolini