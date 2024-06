C.Fiorentino, si apre la settimana del Palio

Arezzo, 11 giugno 2024 – Lunedì 10 giugno, allo Stadio comunale “E. Faralli” di Castiglion Fiorentino, davanti al pubblico delle grandi occasioni, si è conclusa la seconda edizione del torneo di calcio a 7 tra i Rioni castiglionesi che quest’anno ha goduto del patrocinio dalla Lega di Serie B. A contendersi la vittoria del torneo sono stati il Rione Cassero e il Terziere di Porta Fiorentina. I biancazzurri del Rione Cassero hanno battuto 2-1 i verdearancio del Terziere di Porta Fiorentina grazie alle reti decisive di La Ferla e Bassini.

La finale del Torneo di calcio a 7 ha di fatto aperto la settimana che porterà, domenica 16 giugno, al Palio dei Rioni che si correrà alle ore 19 nel tondo di Piazzale Garibaldi e che vedrà sfidarsi i tre rioni della città: Cassero, Porta Fiorentina e Porta Romana.

Giovedì 13 giugno, alle ore 12:00 nella sala San Michele del Palazzo comunale, è in programma la conferenza stampa di presentazione del Palio dei Rioni, durante la quale verranno annunciate le ultime novità.

Sempre giovedì 13 giugno, dalle 18:00 alle 21:00, presso la sede della Proloco di Castiglion Fiorentino in piazza Risorgimento, è aperta la vendita dei biglietti per il Palio dei Rioni. Ogni persona potrà acquistare al massimo due biglietti. I soci della Proloco, presentando la tessera 2024, potranno accedere all’acquisto di due biglietti in più.

Venerdì 14 giugno, con ritrovo e partenza alle 9:30 presso il Circolo della Noceta, è in programma la Visita alle Stalle dei Rioni castiglionesi a cui parteciperanno i bambini delle scuole. Alle 11:30 è prevista una colazione presso il Chiostro di San Francesco e alle 12:30 i genitori potranno tornare a riprendere i bambini al chiostro.