Cento disegni di Kounellis al Museo Novecento

Un centinaio di disegni su carta, per lo più a china, matita, carboncino, tra gli anni’70 e ’80, esposti per la prima volta nel ’90, tornano ora in mostra a Firenze. È quanto propone la rassegna dedicata ai disegni di Jannis Kounellis (nella foto), dal titolo ‘La stanza vede. Disegni 1973-1990’, aperta fino al 9 giugno al Museo Novecento di Firenze. Molti fogli sono caratterizzati da vere e proprie prime prove progettuali: al centro della carta Kounellis ha tratteggiato in velocità la sagoma di una lastra su cui possono stare appesi cappotti, strumenti musicali, oppure, in una rigorosa costellazione di mensole, ciottoli anneriti, sacchi di iuta ripieni di carbone, legni macchiati di nero. In alcuni casi il groviglio di segni lascia affiorare oggetti o minime tracce, impronte scure, germogli di future creazioni.