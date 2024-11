Arezzo, 7 novembre 2024 – Cena di beneficenza, venerdì 6 dicembre ore 20.30 presso i locali della Polisportiva Montecchio Vesponi.

Torna la grande cena di beneficenza il cui ricavato verrà devoluto alle famiglie in difficoltà seguite dal Centro di Ascolto della Caritas di Castiglion Fiorentino. L’appuntamento è per venerdì 6 dicembre alle ore 20,30 alla Polisportiva Montecchio.

La macchina organizzativa si è già messa in moto e domani sera alle ore 18, presso il circolo della Polisportiva Montecchio, si terrà la riunione operativa aperta anche a tutte quelle persone che vorranno contribuire all’iniziativa.

La “Cena dal gusto di Beneficenza”, giunta alla sua undicesima edizione, si svolge con il consueto spirito di fraternità, grazie anche alla collaborazione delle Parrocchie, delle Associazioni locali e di volontariato, tutte al servizio del prossimo.

Infatti, come sottolinea lo stesso sindaco Mario Agnelli, promotore dell’iniziativa natalizia “si tratta di un appuntamento sostenuto dall’amministrazione comunale ma che vede il suo cuore pulsante in tutte le associazioni del volontariato e nel terzo settore che si è sempre reso disponibile in maniera puntuale, generoso e collaborativo a favore di chi vive momenti di disagio anche economico”.

Il prossimo 6 dicembre, quindi, il volontariato e l'associazionismo Castiglionese si metteranno in moto per dare, non solo simbolicamente, un contributo concreto a coloro che sono in difficoltà e quelle persone che da sole non ce la fanno.

È possibile prenotarsi entro mercoledì 4 dicembre telefonando ai numeri:

LEONELLO 3341248247, ROSA 3489009971, MARGHERITA 3405255437.