Presentazione del fumetto Atomi con l’autrice Claudia Petrazzi

Arezzo, 3 aprile 2025 – Sabato 5 aprile, alle ore 17.30, la fumettista ed illustratrice aretina Claudia Petrazzi incontrerà i lettori alla libreria La casa sull’albero in Via San Francesco, 15 ad Arezzo. Ad accompagnarla nella presentazione del suo fumetto ultimo Atomi, edito da BAO Publishing il collega LaFabbricadibraccia (a.k.a. Federico Ciacci)

Nato come fumetto webcomic di successo, oggi rimasterizzato e disponibile in cartaceo grazie a BAO Publishing, editore di punta del fumetto Italiano, Atomi racconta la storia di Claudia, una ragazza con tante insicurezze, che si sente “sbagliata”. Claudia decide quindi di acquistare una sorta di pozione magica dall’azienda Doppel che promette miracoli ed assicura che dopo una sorsata e una notte di sonno al risveglio tutti i problemi saranno scomparsi, anche quelli esistenziali. Doppel non solo vende falsi miracoli ma crea anche un bel guaio alla nostra eroina, che il mattino seguente trova in casa sua Atomica, il suo doppio, la cui personalità è esattamente il complementare di quella di Claudia.

Atomi è un fumetto dolceamaro ricco di humor e atmosfere gotiche grazie alla scelta del bianco e nero ma soprattutto a personaggi come vampiri, fantasmi e zombie, che a volte si rivelano anche preziosi alleati.

Claudia Petrazzi è illustratrice e fumettista aretina di libri per ragazzi. Collabora con editori francesi e italiani come Giunti, Mondadori, Deagostini, Auzou, Poulpe Fictions. Per Il Castoro ha illustrato il fumetto di Andrea Fontana Clara e le Ombre, che in Francia ha vinto il Prix Des Lecteurs Du Var. Atomi è il suo primo fumetto interamente scritto e illustrato di sua mano.

LaFabbricadibraccia (a.k.a. Federico Ciacci) ha iniziato a disegnare fumetti sui banchi del liceo, nel tentativo di sopravvivere alla noia mortale delle lezioni scolastiche. Oggi dopo lunghi periodi di astinenza seguiti da intensi lampi di bulimia artistica crea contenuti web sul suo blog e pagine social ed ha pubblicato un fumetto “Polaroid” edito da Tabloid Edizioni.

Per informazioni: Libreria La Casa sull’albero [email protected] – 0575/27186