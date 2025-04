Arezzo, 2 aprile 2025 – Sarà la superstar della lirica Katia Ricciarelli ad aprire ufficialmente l’edizione 2025 de “Le Stanze dell’Opera” con una masterclass esclusiva in programma dal 4 al 7 aprile, che vedrà la partecipazione di cantanti lirici e musicisti per un percorso di studio che unisce tradizione e innovazione. Appuntamento dal 4 al 7 aprile con la grande soprano, icona della lirica internazionale, che torna ad Arezzo dopo il successo dell’edizione precedente per guidare i partecipanti in un percorso formativo d’eccellenza, focalizzato sull’interpretazione e sulla tecnica vocale personalizzata. Prevista inoltre per lunedì 7 aprile ore 17 un momento di incontro con i protagonisti delle masterclass. Oltre a lei, alla scuola voluta e diretta dal baritono di fama internazionale Mario Cassi, parteciperanno docenti riconosciuti in tutto il mondo come il baritono Lucio Gallo, il soprano Gaia Matteini, l’opera mentor Eleonora Pacetti e il manager di artisti lirici Maurizio Scardovi, insieme alle new entry Sumi Jo - la cui masterclass è già sold out -, Francisco Araiza e Sonia Ganassi, oltre a Eleonora Sepe che ritorna con un corso speciale per maestri sostituti, ripetitori e cantanti che vogliono imparare un ruolo. Il percorso di formazione culminerà con la messa in scena del “Rigoletto” di Giuseppe Verdi, che non sarà l’unico autore o titolo su cui lavoreranno i partecipanti. L’iniziativa è possibile grazie a Fondazione Guido d’Arezzo – ente presieduto dal sindaco della città Alessandro Ghinelli e diretto da Lorenzo Cinatti a cui dal 2018 è affidata dal Comune di Arezzo la gestione delle attività e dei presidi culturali sul territorio – che, nell’ambito delle molte azioni volte allo sviluppo e alla promozione della cultura sul territorio, conferma il suo impegno per la diffusione della cultura musicale, oltre che per formare e preparare nuovi talenti al lavoro di artista (le lezioni si terranno presso la Casa della Musica di Arezzo, situata nello storico Palazzo della Fraternita dei Laici in via Giorgio Vasari 6 - info www.fondazioneguidodarezzo.com/scuola-opera ).

A seguire la masterclass di Ricciarelli, quella del baritono Lucio Gallo dal 9 al 12 aprile che avrà come focus l’interpretazione operistica e la preparazione dei ruoli dell’opera “Rigoletto”. A seguire, dal 22 al 24 aprile la masterclass per Maestri collaboratori e cantanti insieme alla pianista Elisabetta Sepe, e l’incontro eccezionale con l’ultimo soprano di Karajan sull’opera “Rigoletto” Sumi Jo. E ancora, dal 26 al 30 maggio la masterclass di canto lirico con il tenore messicano Francisco Araiza e dal 3 al 5 giugno, Eleonora Pacetti offrirà un approfondimento su come preparare audizioni e concorsi, fornendo agli allievi strumenti pratici per affrontare il mondo del lavoro. L’offerta formativa continua a settembre con due appuntamenti imperdibili: dal 20 al 22 Maurizio Scardovi guiderà un seminario su Il lavoro del cantante lirico, affrontando temi fondamentali come la scelta del repertorio, la preparazione di un’audizione, la promozione e la gestione della carriera, mentre dal 26 al 29 settembre Sonia Ganassi terrà una masterclass dedicata alla preparazione tecnica vocale e alla costruzione di un repertorio personalizzato. Nel programma, anche il Corso propedeutico di Canto Lirico tenuto dal soprano Gaia Matteini.