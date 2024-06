C’è da comprare il latte, raggiunto l’obiettivo per la raccolta fondi del corto con Benvenuti

Arezzo, 4 giugno 2024 – Ha avuto un notevole successo la raccolta fondi per completare la lavorazione del nuovo cortometraggio di Pierfrancesco Bigazzi, prodotto per Materiali Sonori Cinema insieme a Matteo Laguni, Andrea Rapallini e allo sceneggiatore Giuseppe Isoni. Si intitola "C’è da comprare il latte”, girato nell’evocativa ambientazione del Delta del Po, è interpretato da due importanti figure del panorama teatrale e cinematografico italiano: Alessandro Benvenuti e Roberto Abbiati, due attori che hanno donato ai protagonisti di questa breve ma struggente novella un grande spessore. I tanti sostenitori, oltre a sottoscrivere per ricevere i numerosi premi, hanno sottolineato l’adesione al progetto e la condivisione verso un lavoro intrapreso da un mirabile gruppo di lavoro, giovani artisti che sono soprattutto degli amanti del cinema. "Questa campagna crowdfunding” ha affermato Pierfrancesco Bigazzi "l'ho vissuta come una richiesta di energia. E il sostegno e l'amore che ho percepito, e che mi è stato trasmesso dai sostenitori, è stato così: un’immensa palla di emozione ed energia per continuare a raccontare. Abbiamo praticamente raggiunto l'obbiettivo perché, grazie anche al crowdfunding, abbiamo accolto alcuni importanti sponsor. Adesso stiamo continuando a lavorare agli ultimi ritocchi per finalizzare il lavoro, ma una prima importante tappa l'abbiamo raggiunta. Non saprò mai come ringraziare fino in fondo tutte le persone che ci hanno voluto aiutare". Nei prossimi mesi “C’è da comprare il latte” sarà pronto per il viaggio attraverso i maggiori festival italiani e internazionali. Successivamente verrà presentato, durante una serata speciale, anche a San Giovanni Valdarno, sede della produzione.