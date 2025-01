Casa Bruschi raggiunge gli 11.500 visitatori nel 2024 e inizia il 2025 con l’apertura gratuita il 5 gennaio

Arezzo, 3 gennaio 2025 – Grande soddisfazione per il 2024 della Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, che raggiunge gli 11.500 visitatori al 31 dicembre superando gli ingressi del 2023 e staccando l’ultimo biglietto ad una coppia di Cerveteri.

Grazie ad una programmazione culturale intensa, poliedrica e coinvolgente, Casa Bruschi ha saputo attrarre un pubblico sempre più ampio.

“Sono orgoglioso di registrare anche quest’anno una crescita del pubblico che ha frequentato il nostro museo, oltre che un ulteriore sviluppo delle attività - dichiara Luca Benvenuti, Presidente della Fondazione Bruschi. - Grazie al lavoro svolto insieme al nostro Conservatore, Carlo Sisi, e soprattutto alla collaborazione con Intesa Sanpaolo, che ha consentito di organizzare la mostra La Libera Maniera, sono state attivate sinergie di successo che troveranno riscontro anche nel 2025 con un programma di eventi di grande importanza a livello nazionale, a partire dalla XX stagione del Festival Cameristico Internazionale.”

Un anno di iniziative che è stato commentato anche da Carlo Sisi, Conservatore della Fondazione Ivan Bruschi: “Il 2024 è stato un anno di grandi soddisfazioni merito di una programmazione ragionata e lungimirante che siamo pronti a rafforzare nel 2025 insieme a interlocutori di primo piano come Intesa Sanpaolo e Fondazione CR Firenze. Sempre nell’ottica di valorizzare l’arte e l’antiquariato della nostra Casa Museo che ormai è diventata un polo culturale per mostre, eventi, concerti, conferenze e laboratori didattici a servizio della città di Arezzo e per un pubblico di appassionati, cittadini e turisti”.

Per iniziare nel migliore dei modi il 2025 in occasione del fine settimana di Fiera Antiquaria, il 5 gennaio, verrà offerto l’ingresso gratuito alla collezione e alla mostra “Tornei di Toscana” in linea con quanto stabilito dal Ministero della Cultura per la prima domenica del mese e con Gallerie d’Italia, polo museale di Intesa Sanpaolo.