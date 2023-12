Capodanno sul ghiaccio, tutto pronto a San Giovanni Valdarno

Arezzo, 21 dicembre 2023 – Piazza Cavour protagonista e palcoscenico della festa più attesa e divertente: l’anno vecchio cede il passo a quello nuovo fra abbracci, brindisi, colori, musica. E a San Giovanni Valdarno, per salutare il 2023 e accogliere in allegria il 2024, ci sarà anche il ghiaccio.

La novità delle festività natalizie, la pista di pattinaggio in piazza Cavour, sarà infatti al centro della festa organizzata dall’amministrazione comunale, dalla Pro Loco e dalla Iussi event.

Apertura straordinaria della pista di pattinaggio sul ghiaccio per scivolare leggeri, cantare, ballare, aspettando il countdown in compagnia.

Dalle 22 inoltre la piazza si trasformerà in video discoteca grazie a Roby J. Dai brani ‘70-‘80 fino ai tormentoni del momento, tutta la musica mixata live in video, per regalare una notte di capodanno unica e coinvolgente.

Nel maxi schermo saranno proiettate immagini e video, ritmo e fascino e l’atteso conto alla rovescia. Allo scoccare della mezzanotte, tutti i cittadini potranno festeggiare e fare cincin con il brindisi offerto dall’amministrazione comunale e dalla Pro Loco.

“San Giovanni torna a festeggiare il 31 dicembre in piazza – dichiara il sindaco Valentina Vadi – con una festa organizzata dal Comune, dalla Pro Loco e dalla Iussi event. Sarà un Capodanno sul ghiaccio, con l’apertura straordinaria della pista di pattinaggio, che sta avendo un enorme successo. Ma anche musica, dj set e un grande led wall dove passeranno video e l’atteso countdown. Invito tutti a venire in piazza Cavour per festeggiare l’arrivo del 2024 e brindare insieme”.

“La pista - dicono Paolo e Simone Iussi – ha avuto un riscontro incredibile, ben oltre le aspettative e per questo dobbiamo ringraziare tutti coloro che ci hanno accolto con grande entusiasmo. Per questo siamo ben lieti di contribuire all’organizzazione del Capodanno in piazza e offrire alle persone un’opportunità diversa, particolare e divertente di trascorrere l’ultimo dell’anno sul ghiaccio”.

“Siamo felici di riprendere la tradizione – commenta il presidente della Pro Loco Massimo Pellegrini – e far festa insieme a Capodanno. Sarà una bella notte che potrà attirare e coinvolgere persone di tutte le età”.