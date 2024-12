Arezzo, 31 dicembre 2024 – Capodanno sul ghiaccio con gli Stranobakkano, come divertirsi in sicurezza

Grande festa in piazza questa sera a San Giovanni Valdarno fra pista di pattinaggio, concerto degli Stranobakkano, brindisi e food truck. Affinché la manifestazione si svolga nel migliore dei modi e vengano tutelate la sicurezza e l’incolumità delle persone, il sindaco Valentina Vadi ha firmato due ordinanze che vietano l’utilizzo di botti, spray urticanti e la vendita di cibo e bevande in contenitori di vetro o alluminio

Notte di festa e divertimento a San Giovanni Valdarno ma in sicurezza. Tutto è pronto per l’evento più atteso e coinvolgente: dalle 22 piazza Cavour sarà protagonista e palcoscenico per attendere insieme il nuovo anno fra abbracci, brindisi, colori e buona musica. Apertura straordinaria della pista di pattinaggio sul ghiaccio gestita da Iussi Event per scivolare leggeri, cantare, ballare in compagnia, alle 23 arrivano gli Stranobakkano in concerto con la loro energia travolgente e, allo scoccare della mezzanotte, tutti i cittadini potranno fare cincin con il brindisi offerto dall’amministrazione comunale e dalla Pro Loco in collaborazione con il circolo Sauro Billi di Ponte alle Forche. Presenti postazioni di food and beverage con il truck di Dario Cecchini e il banco del locale W.I.P. - Work In Progress di Terranuova Bracciolini.

In occasione della grande festa in centro storico, saranno adottati alcuni provvedimenti per garantire la sicurezza, la salute e l’incolumità pubblica.

Il sindaco di San Giovanni Valentina Vadi ha infatti firmato due ordinanze che entreranno in vigore questa sera.

Dalle 22 del 31 dicembre e fino alle 2 del primo gennaio e, comunque, fino al termine dell’evento, in piazza Cavour, larghi Masolino da Panicale e Arnolfo di Cambio e corso Italia, nel tratto compreso tra via XX Settembre e via Rosai sono vietate la vendita e la somministrazione di alimenti o bevande in contenitori di vetro e lattine di alluminio alle persone che non intendano consumarle al tavolo o al bancone dell’esercizio commerciale o degli stand. Gli addetti alla somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dovranno vigilare affinché i clienti lascino sul tavolo o al bancone i bicchieri di vetro, bottiglie e lattine, che saranno rimossi immediatamente.

Sono inoltre vietati l’utilizzo di spray urticanti e artifici pirotecnici.

Durante la notte di San Silvestro è consuetudine infatti festeggiare ricorrendo a botti e fuochi d’artificio. Ma ogni anno, per effetto delle esplosioni del materiale pirotecnico, si registrano incidenti, ferite alle persone e si riscontrano danni al patrimonio pubblico e privato.

Tale usanza costituisce una fonte di inquinamento ambientale in ragione dell’emissione di sostanze nocive prodotte dalle esplosioni e il materiale residuale di fuochi e petardi si disperde nell’ambiente deturpando il decoro urbano e pregiudicando l’igiene pubblica delle strade e delle aree comuni.

Un serie di conseguenze negative per la sicurezza, per la quiete pubblica e l’incolumità delle persone e degli animali.

Per questo il primo cittadino ha firmato una seconda ordinanza che entrerà in vigore dalle 20 di questa sera e sarà valida fino alla mezzanotte del primo gennaio: nel territorio del centro abitato del Comune di San Giovanni Valdarno, nei luoghi pubblici, o anche in luoghi privati se possano esserci ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici e su luoghi privati di proprietà di terzi, è vientato usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici.

La violazione dei provvedimenti comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.