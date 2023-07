Capalbio libri, spazio agli influencer ’Social’ e ’green’ le parole d’ordine

CAPALBIO (Grosseto)

Aspettando Capalbio Libri, parte il conto alla rovescia per la 17esima edizione del festival culturale che inizierà martedì 1 agosto e terminerà martedì 8. Otto serate con sedici incontri nella Terrazza Capalbio Libri, a piazza dei Pini, faranno di questa edizione un imperdibile appuntamento estivo della Piccola Atene. Il festival su "Il piacere di leggere. In piazza. In rete" vedrà animare la nuova location con incontri, libri, autori e autrici tanto attesi dall’oramai consolidato e appassionato pubblico di questo appuntamento estivo, punto di riferimento e di ritrovo per chi, in Maremma, ad agosto, ama condividere incontri stimolanti e di attualità. L’illustrazione di Capalbio Libri 2023 è stata affidata all’artista olandese Ibo Bakker, musicista, attore e compositore, ma soprattutto un illustratore di libri per bambini. Un vero e proprio narratore con un occhio per i dettagli e la magia, che traspare visibilmente nei suoi disegni.

La kermesse intensificherà inoltre il dialogo con il mondo dei blogger e delle influencer. Qualificherà la sua presenza su Instagram e Facebook con attività mirate a valorizzare la manifestazione anche in quel settore della comunicazione in cui oggi, sempre di più, si sta sviluppando il dibattito sui libri e il confronto con autori e scrittori. Un’operazione che non vuole essere solo legata alla comunicazione, ma che ha come principale obiettivo la riduzione dei consumi di carta per la sua comunicazione e promozione potenziando la parte digitale per ridurre i consumi di Co2. Il festival è ideato e diretto da Andrea Zagami ed è organizzato dall’Agenzia di comunicazione integrata Zigzag. Capalbio Libri si avvale del sostegno di Intesa Sanpaolo, Banca Tema, Aspesi e Autolinee Toscane, che si candida anche ad essere il mezzo di trasporto più sostenibile per muoversi sul territorio e raggiungere la location della manifestazione, grazie a dei mezzi dedicati che partiranno da Orbetello. Nel frattempo l’anteprima della kermesse, che anche quest’anno avrà ospiti attesi come Pupi Avati, Jonathan Bazzi, Maria Grazia Calandrone, Carlo Cottarelli, Paolo Di Paolo e Antonella Viola, si arricchisce sempre di più con "Aspettando Capalbio Libri", in cui nella giornata di oggi, alle 19,30, Stefano Lucchini e Andrea Zoppini presenteranno "Il futuro delle banche. Vigilanza e regolazione nell’Unione bancaria europea (Baldini+Castoldi)", con la conduzione di Silvia Sciorilli Borrelli e gli interventi di Carlo Clavarino, Piero Fassino, Gaetano Miccichè, Giovanni Salvi, Fabio Sbianchi e Andrèe Ruth Shammah.

La serata proseguirà alle 22, con Zigzag Music che presenterà "A volte ritornano...", il concerto della The Scoop Jazz Band. Si tratta di un gruppo di giornalisti e musicisti, uniti dalla passione del jazz e del blues, che proporranno un repertorio standard jazz e classici blues e swing con reinterpretazioni originali sia sul versante ritmico che su quello melodico.

Andrea Capitani