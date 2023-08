Campeggi abusivi come funghi Bivacchi alle Spiagge Bianche

ROSIGNANO (Livorno)

Blitz alle Spiagge Bianche contro il campeggio abusivo. Questa volta l’operazione interforze disposta dalla qujestura di Livorno ha permesso di smantellare una piccola tendopoli. Un problema non solo ambientale (rischio incendi sulle dune e dispersione di agenti inquinanti in mare), ma anche di ordine pubblico perché spesso, insieme al campeggio nascono anche feste e assembramenti notturni che possono creare problemi. Questa volta tredici tende sono state fatte rimuovere e sono state elevate multe di 200 euro a persona.

La questura ha disposto domenica mattina un servizio interforze con la partecipazione di personale del Comando polizia municipale di Rosignano, della stazione carabinieri di Rosignano, della Guardia di Finanza di Cecina e del Comando della Guardia Costiera di Vada.

I controlli, che si sono concentrati sulle spiagge nei pressi del Circolo Nautico Lillatro e del Punto Azzurro zona Galafone, hanno consentito di accertare la presenza di circa 13 tende attrezzate con accessori da campeggio, che sono state fatte smontare e i cui occupanti sono stati sanzionati dal personale della Polizia Municipale e della Guardia Costiera, con il pagamento di una somma di 200 euro a persona.

E’ stata smantellata inoltre una struttura con pali in legno e teli in tessuto e plastica, impiantata stabilmente sulla sabbia, utilizzata per bivacco da persone al momento non presenti.

Il Comune di Rosignano, a inizio stagione, nei primi di giugno, con un’ordinanza del sindaco Daniele Donati, aveva disposto alcune limitazioni alla detenzione ed al trasporto di materiale da campeggio e materiale infiammabile su area pubblica. Controlli per evitare che sugli arenili delle Spiagge Bianche e del Lillatro non venissero introdotti, tende da campeggio, generatori di energia elettrica, bombole del gas od altro materiale infiammabile. Predisposti cartelli e diffusi volantini informativi. Ma la prevenzione non è bastata contro il gruppo di irriducibili del campeggio ’selvaggio’, che sono stati multati. I controlli saranno ripetuti anche nei prossimi giorni d’agosto.

Luca Filippi