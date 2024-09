Calcit, il Mercatino dei Ragazzi a Castiglion Fibocchi

Arezzo, 26 settembre 2024 – Domenica 29 Settembre 2024 dalle ore 09,00 alle ore 18,30 prima edizione del Mercatino dei Ragazzi a Castiglion Fibocchi presso il Polo Scolastico Ugo Nofri

In concomitanza le donne del laboratorio maglia della proloco stenderanno, in collaborazione con il gruppo mani& Cuore per il Calcit, circa 500 coperte che renderanno le gradinate coloratissime.

L'iniziativa ha il patrocinio del Comune di Castiglion Fibocchi, la preziosa collaborazione dell'Istituto comprensivo G. Vasari , della pro Loco- UNPLI , delle donne del laboratorio maglia ed è prevista la partecipazione di tutte le associazioni del paese che ringraziamo.

Il ricavato sarà destinato al Calcit di Arezzo per sostenere il servizio di cure domiciliari oncologiche - servizio Scudo.