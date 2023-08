Cacciucco pride, quello ’bono assai’ Alla livornese come da tradizione

’Nell’estate più lunga del mondo’, quella di Livorno, con Mascagni Festival, Livorno Music Festival, Effetto Venezia, StraBorgo, il gran finale tocca al ’Cacciucco Pride’ dal 1 al 3 settembre. É la festa della tradizione gastronomica per eccellenza, quella che fotografa la livornesità più verace, con il suo piatto più identitario, questa zuppa di pesce (rigorosamente povero) che affonda le radici nella tradizione ebraica.

La presentazione della kermesse eno-gastronomica ieri nella Sala Cerimonie del Municipio di Livorno. Il sindaco Luca Salvetti ha sottolineato: "Questo evento sarà interamente dedicato al cibo con il piatto più conosciuto di Livorno, il Cacciucco. Sarà così un’altra vetrina dalla quale dare visibilità alla tradizione gastronomica di Livorno, con il prezioso contributo della Pro Loco Livorno presieduta da Ombretta Banchini, che si è prodigata senza risparmio di energie affinché tutto funzioni al meglio". Sempre il sindaco Salvetti ha detto: "Andrea Bagnoli ex calciatore del Livorno mi ha chiamato per sapere dove andare a gustare il Cacciucco tra il 1 e il 3 settembre. Questo significa che ’Cacciucco Pride’ ha ormai varcato i confini toscani".

Sostenibilità, tipicità e tradizione multietnica saranno i temi sposati dall’edizione 2023 di ’Cacciucco Pride’, perché "accanto alla degustazione del piatto più iconico di Livorno, il Cacciucco, abbinato ai vini che saranno suggeriti dagli esperti di Fisar, – ha spiegato Ombretta Bacini della Pro Loco Livorno – vorremmo aprire una riflessione sul rispetto dell’ambiente marino, la pesca sostenibile e la conoscenza della storia culinaria ebraica che tanto ha influenzato quella livornese, di qui il Cacciucco ebraico".

I ristoranti che hanno aderito al ’Cacciucco Pride’ nel rispetto del disciplinare delle 5 C per la preparazione del tipico piatto della cucina livornese sono: La Lupa, La Volpe e l’Uva, Ristorante Granduca, L’Ancora, Gennarino, I’m Pasta, Antico Moro, Porto di Mare, Cantina Senese, Cavarna Vinarna,Stuzzicheria di mare e la Persiana. La Pro Loco Livorno ha depositare alla Camera di Commercio il marchio collettivo identificativo della Certificazione 5 C.

Punto di riferimento e faro del ’Cacciucco Pride’ sarà il Cacciucco Village con presidio fisso nella centralissima piazza Grande. Qui si alterneranno eventi, incontri, si troverà l’info-point per i visitatori.

L’edizione 2023 del ’Cacciucco Pride’ avrà un’altra peculiarità: la diffusione sul territorio da piazza Grande, a Borgo dei Cappuccini, dal Mercato delle Vettovaglie di via Buontalenti al viale Italia sul lungomare inclusa piazza Modigliani. Per tutte le informazioni utili, le prenotazioni e per saperne di più come è disponibile il sito un sito www.cacciuccopride.livorno.it dove è consultabile anche il lungo elenco degli altri ristoranti coinvolti in veste di locali aderenti alla manifestazione.

Monica Dolciotti