Bimbi e viaggi, niente paura C’è Milena

Serena

Valecchi

Programmare una vacanza coi bimbi, specie se molto piccoli, talvolta può innescare qualche piccola ansia. I dubbi ricorrenti sono molteplici: vanno dal più grande classico del tipo: “Sarà un luogo adatto?“ alle svariate preoccupazioni per cibo, valigia, spostamenti. Una serie di interrogativi che spesso fanno prendere una pausa ai genitori dai tanto amati viaggi. Milena Marchioni, travel blogger, sulla sua pagina Instagram e sul suo blog Bimbi e Viaggi racconta di bambini che viaggiano felici e condividono le emozioni di chi viaggia con loro. Milena è un punto di riferimento per la community italiana delle famiglie globetrotterr. Con Marchioni post dopo post si scopre che viaggiare coi bambini, non solo è possibile ma può anche trasformarsi in un’esperienza ricca di stimoli, rafforza i rapporti e rende più profondi i legami. Con i consigli di Milena anche la più timorosa delle mamme potrà vestire i panni di una esploratrice incallita pronta a superare piccoli imprevisti per vivere un’esperienza e un momento di crescita coi propri bimbi, lasciando a casa ansie e paure. E mettendo in valigia solo la voglia di scoprire il mondo.