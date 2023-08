Bimba giù dal 5° piano, salvata da un passante Meloni: "È stato un eroe"

"Poteva trasformarsi in tragedia la vicenda di una bimba caduta dal 5° piano di un balcone in un edificio a Torino. Ma grazie alla prontezza di Mattia Aguzzi (foto), che l’ha vista precipitare e afferrata al volo, la sua vita è salva. Tanto onore e gratitudine per questo giovane eroe". Lo ha scritto sulle sue pagine social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ha agito d’istinto e in una manciata di interminabili secondi ha salvato la vita di una bambina precipitata da un palazzo. Il protagonista del gesto è un impiegato di banca, un torinese di 37 anni, Mattia Aguzzi, che sabato mattina ha preso al volo una piccola – che compirà quattro anni tra pochi giorni – caduta dal quinto piano di un palazzo. Sono circa le 10.50 quando la bimba scavalca la ringhiera del balcone e sale sul cornicione. La scena viene vista da un ragazzo che è affacciato dal palazzo di fronte, che interviene. "Ho chiuso gli occhi e ho sperato che andasse tutto per il meglio, l’ho bloccata attutendo il colpo e siamo caduti a terra entrambi", spiega il 37enne.