Bibbiena, torna il Festiva del Libro per Ragazzi 2024

Arezzo, 16 gennaio 2024 – Il Festiva del Libro per Ragazzi 2024 che si svolgerà in varie parti del territorio di Bibbiena dal 19 Febbraio al 10 Marzo 2024, avrà come tema "Narrare la Generazione 2.0: scoperte letterarie dei giovani d'oggi". Sarà un viaggio esplorativo nel mondo della letteratura contemporanea con un focus speciale sui giovani di oggi, la cosiddetta Generazione 2.0. Questo evento è dedicato a scoprire e discutere come i libri riflettono valori, interessi, passioni, emozioni, sentimenti e paure dei giovani. Attraverso una serie di workshop, letture e incontri con autori esploreremo come i giovani trovino rappresentazione nelle pagine dei libri e come queste narrazioni contribuiscono ad ampliare la loro visione del mondo. Il festival proporrà una varietà di generi letterari, dalla narrativa alla poesia, dai romanzi grafici ai saggi, per mostrare una panoramica completa delle diverse voci che raccontano la realtà giovanile. Katia e Gabriele del punto Mondadori, partner del progetto, commentano: “L’obiettivo è creare un dialogo tra i giovani lettori e il mondo letterario, fornendo loro uno spazio per esprimersi e scoprire nuove prospettive. Attraverso la letteratura, desideriamo incoraggiare una maggiore comprensione dei temi che toccano da vicino la vita dei giovani, dai loro sogni alle loro sfide, dalle loro paure alle loro speranze per il futuro”. I luoghi scelti saranno diversi: partendo dalla mostra al Cifa, i luoghi del festival saranno tanti come la Biblioteca Giovannini, Teatro Dovizi, il Museo Archeologico del Casentino, la casa comunale, ma anche Soci con i suoi spazi pubblici e il cinema. Francesca Nassini Assessora alla Cultura commenta: “Con il coordinamento del Mondadori Point di Ponte a Poppi e l’aiuto di professionisti accreditati come Katia e Gabriele, il coinvolgimento di realtà come Nata Teatro, la Cooperativa Oros, la Biblioteca, professionisti come Giuseppe Scapigliati la nuova edizione è l’espressione della volontà dell’amministrazione di far crescere ancora questa realtà che, in poco tempo, si sta posizionando su livelli più ampi e sta attraendo anche autori importanti. Siamo felici poter dare a Bibbiena e al Casentino un altro evento di qualità dedicato ai nostri giovani e alle scuole di tutta la provincia. L’impegno del comune è stato notevole anche in questa occasione, ma l’orgoglio di aver reso unico e autorevole un evento partendo dalla base di una mostra storica, ci rende assolutamente orgogliosi. Queste sono eredità di valore per tutti”. Nell’attesa della definizione di un calendario definitivo della mostra possiamo già svelare alcuni nomi che renderanno questa edizione davvero interessante e imperdibile. Sarà a Bibbiena Enrico Galliano famoso per aver creato la webserie Cose da prof, che ha superato i venti milioni di visualizzazioni su Facebook. Nel 2020 il «Sole 24 Ore» lo ha inserito nella lista dei dieci insegnanti più influenti sul web. Con le sue lezioni divertenti e un po’ fuori dal comune, porta la scuola a teatro con il seguitissimo spettacolo Eppure studiamo felici. Il suo romanzo d’esordio, Eppure cadiamo felici, in corso di traduzione in tutta Europa, è stato il libro rivelazione del 2017. Con Garzanti ha pubblicato tanti libri, gli ultimi Felici contro il mondo (2021), i saggi L’arte di sbagliare alla grande (2020) e Scuola di felicità per eterni ripetenti (2022). Ci sarà anche Roberto Morgese Roberto Morgese, insegna da molti anni nella scuola primaria ed è diventato "ufficialmente" scrittore nel 2010, quando ha vinto un importante premio letterario, pubblicando così il suo primo romanzo. Da allora scrive per bambini piccoli, grandi e ancora più grandi con diversi editori. Nelle sue storie affronta spesso temi di riscatto o di attualità sociale e civile. Gli piace quando, dentro ai suoi racconti, "gli ultimi" o le persone in difficoltà diventano protagonisti vincenti. Sarà presente Paolo Di Paolo che ha vinto premio e scritto tantissimi fortunati libri per ragazzi gli ultimi Lontano dagli occhi (Feltrinelli, 2019), I classici compagni di scuola (Feltrinelli, 2021) e Romanzo senza umani (Feltrinelli, 2023). Abbiamo l’onore di ospitare anche Andrea Franzoso che è stato cadetto dell’Accademia Militare di Modena e per otto anni ha prestato servizio come ufficiale dei carabinieri, congedandosi col grado di capitano. Ha vissuto quattro anni coi gesuiti, ha lavorato in azienda. Oggi si occupa di educazione civica, dalla primaria alle superiori. Per De Agostini ha scritto #disobbediente! Essere onesti è la vera rivoluzione (2018) – versione per ragazzi de Il Disobbediente (BUR, 2021) – e Viva la Costituzione (2020). Dopo aver conquistato Tik Tok, Francesco Taverna verrà a Bibbiena. Il suo cane Chico si racconta ora in un libro dal scritto a due mani e quattro zampe che raccoglie vecchie e nuove avventure del tenero Maltipoo e del suo proprietario, Francesco Taverna, che gli presta la voce nei video Tik Tok da milioni di f(r)ollowers. Ma le sorprese non finiscono qui: ci sarà anche Mortina, o meglio la bambina zombie che fa morire dal ridere con l’autrice Barbara Cantini. Non mancheranno le graphic novel con Silvia Vecchini, autrice di albi illustrati e romanzi per ragazzi come “Le parole possono tutto” e Antonio “Sualzo” Vincenti autore di fumetti e disegnatore. Avremo anche autori locali che hanno avuto un successo eccezionale come Francesco Caremani con “Chiedi alla polvere” che incontrerà anche i ragazzi delle superiori sul tema del calcio e non solo. Ci saranno inoltre incontri per insegnanti con Erickson e Artebambini accreditati dal MIUR, il coinvolgimento degli istituti del Casentino e degli insegnanti e del Consiglio comunale dei ragazzi.