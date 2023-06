Bennato, 50 anni di grande musica "Il mio segreto si chiama Rock&Roll"

La Maremma si prepara ad accogliere Edoardo Bennato. Il concerto del cantautore, a ingresso libero e gratuito, è in programma martedì a Grosseto, in piazza Dante, a partire dalle 21.30. Il live di Bennato apre la rassegna "GRande estate" realizzata dall’amministrazione comunale. Il cantautore napoletano autore di brani che hanno fatto cantare generazioni di italiani, salirà sul palco grossetano affiancato dalla BeBand, formazione storica che lo accompagna, ormai, da anni.

A cinquant’anni dall’uscita del suo primo album (1973, Non farti cadere le braccia, Ndr) e a poche settimane dal 77esimo compleanno qual è il segreto della sua estrema attualità come artista?

"Credo che sia colpa o merito del Rock&Roll".

Prima di arrivare al concerto di Grosseto, scaviamo nel passato. L’elenco degli strumenti che suona è lungo, qual è il primo che ha imparato e a che età?

"Avevo circa 12 anni e stavo camminando in via San Sebastiano in pieno centro storico a Napoli. Quella via era la via dove si concentravano i negozi di strumenti musicali. Ero accompagnato da mio padre ed un suo amico che vide che mi ero incantato all’improvviso davanti alla vetrina di uno di questi negozi. Volendomi fare un regalo mi disse: ‘Scegli cosa vuoi’. Io non ebbi dubbi e risposi: ‘Voglio lei, lei la chitarra’!".

Se si dice Edoardo Bennato immediatamente il collegamento, in ordine sparso, è a "Il gatto e la volpe", "Un giorno credi", "L’isola che non c’è", "Il Rock di Capitan Uncino" e altre hit. Per lei esiste un pezzo, sottovalutato dal grande pubblico, ma a cui è particolarmente affezionato?

"Secondo questo schema avrei dovuto smettere di scrivere le mie canzonette più o meno nel 1980… per fortuna continuo a scrivere canzoni e, quello che peggio è, continuerò a farlo finché avrò qualcosa da dire".

Cosa ne pensa della nuova scena musicale italiana?

"Ci sono diversi giovani che mi piacciono, non cito alcuni per non far torto ad altri".

E per quanto riguarda i nuovi cantautori?

"Vale la stessa risposta che ho dato alla precedente domanda. Ci sono diversi giovani cantautori che mi piacciono, ma preferisco non citarli".

Arriviamo a Grosseto. Che rapporto ha con la Maremma?

"Un ottimo rapporto, ci vengo spesso anche quando non ho concerti da fare".

Che concerto proporrà ai fan che verranno al concerto di martedì?

"La scaletta del concerto non è ogni sera uguale, ma quello che è sicuro è che sarà un concerto ad alto contenuto Rock&Blues!".

Nicola Ciuffoletti