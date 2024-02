Battiato, omaggio all’alieno. Tre scrittori ricordano la magia del cantautore

Omaggio a Franco Battiato domani alle 18 presso la Sala Vanni a Firenze nell’ambito della rassegna Note di Ideerranti e Musicus Concentus. Protagonisti della serata tre autori di libri che con i loro lavori hanno voluto raccontare le peculiari esperienze legate al complesso universo dell’indimenticabile musicista siciliano. L’incontro sarà moderato da Syusy Blady, famosissima viaggiatrice, show girl e studiosa di tematiche legate alla mistica e all’antropologia. Un ‘magic moment’, dunque, in cui la figura di Battiato sarà raccontata attraverso tre libri scelti proprio per la loro particolare aderenza non solo all’espressione musicale dell’artista ma soprattutto alla sua dimensione umana e di ‘cercatore’ di spessore spirituale assolutamente unico. Alessio Cantarella e l’illustratore Maurizio Di Bona presentano ‘Battiato l’Alieno’ (Mimesis): originale viaggio illustrato capace di rappresentare un Battiato ricco di spunti curiosi e diverso dal solito.

Dal canto suo Francesco Pelosi con “La luce e lo spazio. Un’intervista a Franco Battiato” (Feltrinelli) propone il frutto di conversazioni intrattenute con Battiato proprio nella casa del compositore a Milo, alle pendici dell’Etna. Anche in questo caso si tratta di una ‘graphic novel’ impreziosita dalle illustrazioni di Chiara Raimondi.

Il terzo libro è quello di Guido Guidi Guerrera, pubblicato da Minerva dal titolo ‘ Franco Battiato - L’uomo dell’Isola dei Giardini’. Si tratta del quarto libro dedicato dallo scrittore e giornalista all’amico Franco in cui si sottolinea il lato umano senza dimenticare l’enorme statura professionale, lasciando ai suoi più importanti collaboratori, da Filippo Destreri al maestro Antonio Ballista, il compito di ricordi emozionanti dai quali trapela sempre un legame di grande affetto. Per l’occasione, Guerrera annuncerà anche l’uscita di un nuovo romanzo , che ha per protagonista Franco Battiato, intitolato ‘Tornerò Ancora’ (Verdechiaro Edizioni).