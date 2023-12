"Banca Generali Private: un Natale di Musica e Cultura a Firenze".

Banca Generali Private ambasciatrice di musica e cultura a Firenze. Si è tenuta infatti nella Basilica di Santo Spirito la quinta edizione del tradizionale concerto natalizio, che ha visto come protagonisti un nutrito gruppo di musicisti di livello e due cori locali - Menura Vocal Ensemble e Sesto In Canto - diretti dal maestro Edoardo Materassi. Dopo i saluti di apertura di Alessandro Mauri, per anni area manager della banca e ora nuovo Sales manager di rete dell’area Nord-Ovest, lo spettacolo: da Mozart a Vivaldi, le formazioni canore sono state in grado di creare una profonda e sentita atmosfera natalizia che ha beneficiato anche di musiche a tema tra le più tradizionali. L’appuntamento - cui ha preso parte Padre Giuseppe Pagano, Priore della Basilica di Santo Spirito a Firenze nonché Responsabile Economico dell’ordine Agostiniani della Toscana - ha riunito un’intera comunità di 810 persone tra cui numerosi clienti della banca.