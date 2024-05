Autori, Gianluca Peciola e il suo libro “La Linea del Silenzio. Storia di Famiglia e di Lotta Armata”

Arezzo, 25 maggio 2024 – Martedì 28 alle 18 presentazione alla Libreria La Feltrinelli point Arezzo con Gianluca Peciola e il suo libro “La Linea del Silenzio. Storia di Famiglia e di Lotta Armata”. (Solferino) Erri De Luca ha scritto di questo libro “C’è stato un tempo, Gianluca e io lo abbiamo attraversato, in cui le storie personali erano coinvolte e sconvolte dalla storia maggiore”.

Gianluca ha un ricordo molto vago di suo padre, morto quando lui era piccolo. In famiglia se ne parla poco e d’altra parte i problemi da affrontare sono altri, da quando sua cugina Laura è finita in carcere, gli hanno detto, per una lite stradale. Con sua madre, il ragazzo va a trovarla spesso e la sua adolescenza è punteggiata dai colloqui in parlatorio, dalle misteriose allusioni delle guardie, da un clima di segreto e sospetto. Scoprirà che Laura, in realtà, è tra i responsabili del rapimento che poi ha portato all’uccisione di Aldo Moro: è stata la sua «carceriera». E soprattutto non è la cugina di Gianluca: è sua sorella. Come si diventa grandi, come si trova la propria strada, quando metà della tua vita si rivela essere una menzogna? Proprio il rapporto con Laura, per quanto complicato dai silenzi e dalle sbarre, sarà per lui una chiave per portare lo sguardo e poi i suoi passi su altri destini possibili. Questa è la storia di una famiglia e di un’educazione sentimentale e politica, ma è anche la storia di una generazione, l’ultima che ha affrontato la tentazione della lotta armata. Un romanzo intenso e convincente che si fa narrazione di una stagione politica e metafora della tormentata memoria italiana.

Peciola fin da giovanissimo milita nei movimenti sociali; educatore professionale, ha animato e coordinato progetti in ambito sociale, culturale e ambientale, ed è da anni un attivista per i diritti umani. Si è dedicato all’attività istituzionale come amministratore locale.

La serata è organizzata in collaborazione con l’Associazione Pepe Mujica, Modera Brunetto Mori.