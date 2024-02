"Auguri di pronta guarigione a sua maestà". Le lettere dei sudditi commuovono Carlo

Un Carlo (nella foto) sorridente, commosso, quasi imbarazzato. Immagini – straordinarie per un sovrano – pubblicate sull’account Instagram della casa reale britannica, che stanno facendo il giro del web. Da quando Buckingham Palace ha comunicato pubblicamente la diagnosi della malattia che ha colpito il Re d’Inghilterra, sono arrivate oltre 7mila, tra lettere e cartoline, spedite da ogni angolo del mondo. Le più tenere, quelle dei bambini, con tanto di disegni allegati. "Sua Maestà ha letto una selezione della corrispondenza. In molti condividono la loro esperienza con il cancro" – scrive lo staff di corte in un post pubblicato sui social – "altri invece inviano gli auguri di pronta guarigione".