Arriva in città, ospite de La Maison della Danza, il ballerino e coreografo Simone “Spillo” Milani di Amici

Arezzo, 31 ottobre 2024 – Ancora uno strepitoso evento formativo per le allieve delle scuole di danza della Provincia di Arezzo.

Domenica 24 novembre 2024 arriva in città, ospite de La Maison della Danza, il ballerino e coreografo Simone “Spillo” Milani per uno stage imperdibile di hip hop.

Il M° Roberto Scortecci, direttore artistico de La Maison della Danza, è da sempre convinto che il costante confronto con grandi professionisti del settore possa consentire alle giovani ballerine della nostra città di studiare di più e meglio, così da poter crescere facendosi strada nel mondo della danza che conta.

Ecco che La Maison della Danza guarda in alto e pensa in grande ospitando un professionista di grandissima rilevanza nazionale ed internazionale.

Simone “Spillo” Milani, classe 1998, inizia a studiare danza a soli 7 anni presso la Kledi Dance di Roma, dove attualmente insegna.

Durante il suo percorso viene seguito da Alice Cimoroni, importante coreografa che gli permette di diventare insegnante già dall’età di 16 anni collaborando nelle coreografie per programmi televisivi.

Esordisce nel mondo dello spettacolo già nel 2011, anno in cui si esibisce ballando nello show di Lorella Cuccarini, Un amico è così, in onda su Rai Uno.

Durante gli anni successivi colleziona diverse esperienze formative, gareggiando in importanti concorsi a livello nazionale.

Approda poi su Rai Gulp nella serie Maggie e Bianca e nello spot Tim con Sven Otten ed il duo musicale Benji & Fede.

Inoltre, balla per il cantante Riki durante il Wind Summer Festival.

Nel 2016, Spillo costituisce una crew chiamata Reunion Studio con sede a Roma, con l’intento di coinvolgere insegnanti di stili diversi.

Nel 2019 diventa coreografo per il serale del talent Amici, collaborando con Veronica e Giuliano Peparini, quest’ultimo direttore artistico della fase serale del programma.

È oggi uno dei ballerini professionisti del popolare talent condotto da Maria de Filippi che da anni scopre talenti nell’ambito del canto e del ballo.

È stato coreografo e ballerino per Irama e ballerino per Laura Pausini, Alessandro Siani, Raffaella Carra, John Travolta, The Kolors, Alessandra Amoroso, Elisa, Marco Mengoni, Random, Riki, Dance Dance Dance, TIM, Wind Music Awards, Maggie & Bianca e tanti altri.

“Non si tratta di una semplice lezione, non si tratta soltanto di incontrare un insegnante famoso, si tratta invece di vivere un’esperienza unica: l’opportunità di migliorarsi tecnicamente imparando nuovi metodi e diversi approcci a quei passi che credevi di conoscere così bene e che forse hanno bisogno di essere potenziati” ricorda il M° Roberto Scortecci.

“Durante gli stage di danza, gli insegnanti accompagnano le allieve al miglioramento dell’educazione alla danza e allo stesso tempo ad affinare tecnica e capacità creative” aggiunge.

“Sono davvero felice – conclude Scortecci – di offrire alla città l’occasione di incontrare uno straordinario ballerino e coreografo hip hop con alle spalle un importante curriculum professionale; sono certo che saprà regalare alle allieve tanti consigli e suggerimenti nonché passi ed una crescita dal punto di vista tecnico”.

Una imperdibile occasione per tutte le giovani ballerine della Provincia di Arezzo di poter incontrare Simone “Spillo” Milani con l'obiettivo di migliorare confrontandosi.

Due lezioni da 90 minuti, una per la fascia di età 10 – 14 anni (intermedio) e l’altra per le over 14 (avanzato).

Per prenotare il proprio posto (le classi saranno a numero chiuso) è sufficiente chiamare il numero: 339 1460968 oppure inviare un messaggio whatsapp al numero: 334 2589258.